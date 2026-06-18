Vì sao Messi bật khóc

Nguồn tin thân cận tiết lộ việc Messi bật khóc sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina được cho là bởi bố anh đang trải qua vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trong cuộc đối đầu giữa Argentina và Algeria tại FIFA World Cup 2026 ngày 17/6, Lionel Messi trở thành tâm điểm khi lập cú hat-trick. Hình ảnh tiền đạo ngôi sao bật khóc sau khi ghi bàn thắng mở đầu trở thành khoảnh khắc xúc động nhất của trận đấu.

Sau trận, Messi tiết lộ những giọt nước mắt không liên quan đến bóng đá mà xuất phát từ những khó khăn cá nhân trải qua trước giải.

Tờ Daily Express đưa tin, theo một nguồn tin thân cận từ gia đình, cha của Lionel Messi, ông Jorge, đang phải đối mặt với vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.



Vượt qua chuyện gia đình, cầu thủ 38 tuổi đã chứng tỏ bản lĩnh phi thường, truyền cảm hứng cho Argentina giành chiến thắng quan trọng trong trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu.

Messi bật khóc sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina ở trận ra quân World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Không lâu sau, phóng viên thể thao Eduardo Feinmann tiết lộ trên Radio Mitre, một trong những đài phát thanh được nhiều người nghe nhất Argentina, rằng cha Messi đang không khỏe. "Chuyện này liên quan đến cha anh ấy. Cha anh ấy không được khỏe. Đã khá lâu rồi, vài tháng nay, bắt đầu từ năm ngoái", Feinmann nói.

Phóng viên tiết lộ trong tuần này, tình hình sức khỏe của ông Jorge chuyển biến xấu đi đôi chút, và Messi đang trải qua cuộc đấu tranh nội tâm. Nói cách khác, giống như bất kỳ con người nào khác, anh rất lo lắng cho cha mình.

Cũng có thông tin cho rằng ông Jorge đã trải qua "sự cố sức khỏe" tại nhà vào tháng 1, và phải nhập viện. Các báo cáo cho biết ông đã được kiểm tra tim mạch và thần kinh, nhưng vẫn chưa có chẩn đoán chính xác.

Cha của Messi có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp bóng đá của huyền thoại làng túc cầu và vẫn tiếp tục hỗ trợ con trai mình ở hậu trường. Ông Jorge đang giữ vai trò là người đại diện và quản lý kinh doanh cho cầu thủ từng 8 lần giành Quả bóng vàng.

Cha mẹ Messi kết hôn từ năm 1978 và vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau, luân phiên sinh sống giữa Miami và Rosario. Messi có 3 người anh chị em khác.

Trước khi bắt đầu quản lý sự nghiệp bóng đá và đế chế kinh doanh của Messi, ông Jorge từng làm việc trong ngành sản xuất thép. Nếu cha của Messi có thể xem trận đấu này, ông sẽ chứng kiến con trai mình san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup với 16 bàn thắng, ngang bằng với Miroslav Klose.

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Lionel Messi. Đây là lần thứ sáu anh tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Trên khán đài hôm 17/6, vợ của Messi là Antonella Roccuzzo và 3 cậu con trai, cùng nhiều người thân đã có mặt cổ vũ. Sau khi trận đấu kết thúc, Roccuzzo viết trên trang cá nhân: "Cố lên Argentina. Luôn ở bên anh, Messi. Anh thật tuyệt vời".

Ở tuổi 38, thủ quân Argentina được xem đang bước vào những chương cuối của sự nghiệp quốc tế. Sau khi hoàn tất giấc mơ vô địch World Cup tại Qatar năm 2022, Messi trở lại Bắc Mỹ với mục tiêu bảo vệ ngôi vương cùng Argentina.