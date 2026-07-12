Định độc thân cả đời, cảnh sát Nhật đổi ý khi gặp cô gái Việt

Trong buổi gặp ra mắt, bố mẹ YoHei liên tục cảm ơn Bích Trâm vì đã đồng ý cưới con trai họ. Nếu không, chàng cảnh sát Nhật Bản có lẽ sẽ độc thân suốt đời.

Bích Trâm và YoHei tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình 2 bên.

Năm 2014, Trần Thị Bích Trâm (sinh năm 1994, quê Đắk Lắk) đặt chân đến Nhật Bản. Tại một trung tâm giao lưu quốc tế miễn phí ở địa phương, nơi vốn là điểm hẹn của những người ngoại quốc học tiếng bản xứ, cô tình cờ chạm mặt Chiba YoHei (sinh năm 1986). Hôm đó, Trâm đến đăng ký học tiếng Nhật, còn YoHei, một cảnh sát bản xứ lại tìm kiếm lớp học tiếng Anh.

Ấn tượng đầu tiên của Trâm về YoHei là một gương mặt có nhiều nét thân thuộc như người Việt. Cô chủ động bắt chuyện với anh. Buổi gặp gỡ thoáng qua ấy khép lại bằng việc trao đổi phương thức liên lạc, rồi chìm vào im lặng suốt nhiều tháng trời.

Phải đến một lần tình cờ gặp lại tại Tokyo, khi cùng dạo bước dưới những tán cây ở khu Odaiba, YoHei mới lần đầu trải lòng. Anh thẳng thắn chia sẻ về cảm xúc về lần đầu nhìn thấy Trâm và bày tỏ về chuyện tương lai.

"Tôi rất khó kết hôn với người nước ngoài vì bản thân là cảnh sát", YoHei nói với Trâm.

Tại Nhật Bản, nghề cảnh sát đi liền với những nguyên tắc kỷ luật thép và sự kiểm duyệt đời tư nghiêm ngặt. Ý nghĩ về một cuộc sống độc thân, tận hiến cho công việc đã được định hình trong tư tưởng của YoHei từ rất lâu trước đó.

Khi ấy, Trâm nghe vậy chỉ biết vậy. Cô gái ngoài đôi mươi cũng có ý định học xong sẽ về nước, lấy một người chồng gần nhà để phụng dưỡng mẹ cha. Cả hai đều tự hiểu giữa họ có quá nhiều rào cản thực tế để tiến xa.

Sợi dây kết nối vô hình

Bước ngoặt đến khi Bích Trâm hoàn thành việc học và trở về Việt Nam. Khoảng cách địa lý tưởng chừng sẽ xóa nhòa mối quan hệ, nhưng lại là lúc YoHei nhận ra khoảng trống trong lòng. Những cuộc gọi bất ngờ từ Nhật Bản xuất hiện đều đặn hơn.

Hai người chia sẻ với nhau những câu chuyện thường nhật. YoHei ngỡ ngàng, rồi say mê khi nghe Trâm kể về cuộc sống ở Việt Nam, nơi những người hàng xóm có thể tự do ghé chơi nhà nhau mà không cần đặt lịch trước.

Cuộc sống quanh Trâm lúc nào rộn ràng và cởi mở, hoàn toàn trái ngược với sự riêng tư, khắt khe của YoHei. Chính sự tương phản ấy đã sưởi ấm và đánh thức những cảm xúc vốn bị đóng băng bấy lâu của chàng cảnh sát.

Giai đoạn thử thách tình cảm lớn nhất là khi Trâm có ý định sang Singapore du học để tìm kiếm cơ hội thu nhập cao hơn. Đứng trước nguy cơ mất người con gái mình yêu, YoHei lần đầu tiên phá bỏ sự rụt rè vốn có. Anh ra sức khuyên cô từ bỏ ý định. Ý chí bảo vệ và nỗi sợ mất đi Trâm lớn đến mức giúp anh nhận ra, đây không còn là một mối quan hệ bạn bè thông thường.

"Chúng tôi không có những buổi hẹn hò đúng nghĩa, người ở Nhật, người ở Việt Nam. Cứ âm thầm đồng hành qua màn hình điện thoại vài năm rồi tự thấy trong lòng không thể thiếu nhau", Bích Trâm nhớ lại.

Chàng cảnh sát Nhật Bản dành nhiều năm yêu thương và theo đuổi cô gái Việt.

Mùa hè năm 2019 trở thành cột mốc đáng nhớ. YoHei quyết định đưa bố mẹ sang Việt Nam du lịch. 4 ngày 3 đêm ở TP.HCM là chuyến du lịch không thể nào quên.

Trâm khi ấy tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp của YoHei và chưa rõ liệu anh có thể vượt qua rào cản để lấy vợ ngoại quốc hay không. Cô chủ động giữ chừng mực, chỉ dẫn gia đình anh đi tham quan mà không đưa về quê ra mắt.

Trở về Nhật, chàng cảnh sát gửi cho cô một dòng tin nhắn: "Lúc cất cánh để lại Trâm một mình như vậy, lòng anh cảm thấy rất thương". Cô gái Việt đáp lại: "Có sao đâu, tôi quen với những lần chia ly rồi".

Câu nói ấy khiến anh nhận ra người con gái nhỏ bé này chịu nhiều thiệt thòi. Anh chỉ nhắn lại: "Cho anh một chút thời gian".

Cái kết viên mãn

"Một chút thời gian" của YoHei chính là những tháng ngày âm thầm xin phép, vượt qua các vòng thẩm định lý lịch gắt gao của cơ quan an ninh Nhật Bản để xin phép cưới vợ nước ngoài. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội vào năm 2021, cũng là lúc YoHei gọi điện cho Trâm, giọng nghẹn ngào: "Cấp trên đã phê duyệt rồi!".

Ngày 14/2/2021, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cả hai đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng và bắt đầu cuộc sống mới tại tỉnh Iwate (Nhật Bản).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai gia đình chưa thể gặp mặt trực tiếp. Thay vào đó, bố mẹ YoHei gọi video sang Việt Nam để trò chuyện với gia đình Trâm. Ông bà gửi lời cảm ơn thông gia và ngỏ ý xin phép cho Trâm sang Nhật trước, còn khi việc đi lại thuận lợi sẽ thu xếp sang Việt Nam gặp mặt hai gia đình.

Bố mẹ chồng cảm ơn Trâm vì nếu không có cô, có lẽ con trai ông bà sẽ độc thân suốt đời.

Điều khiến Bích Trâm xúc động nhất xảy ra khi cô về ra mắt gia đình chồng. Bố mẹ YoHei nhiều lần nói lời cảm ơn cô vì đã yêu và đồng ý kết hôn với con trai họ. Ông bà cho rằng nếu không gặp Trâm, rất có thể YoHei sẽ sống độc thân cả đời.

Tháng 5/2021, Trâm sang Nhật đoàn tụ với YoHei. Tháng 3/2022, tổ ấm nhỏ đón thiên thần đầu lòng. Và phải đợi đến tháng 2/2024, một đám cưới trọn vẹn, rình rang mới được tổ chức tại Việt Nam trong sự chúc phúc của hai bên dòng họ.

"Chính sự kiên nhẫn, hành động âm thầm nhưng quyết liệt của YoHei đã chứng minh cho tôi thấy, tình yêu đích thực luôn có lối đi riêng, chỉ cần đủ nghị lực để chờ đợi nhau", Trâm trải lòng.