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Đời sống

Nam sinh tình cờ cứu thanh niên bị tai nạn, ngưng tim giữa đường

  • Thứ sáu, 10/7/2026 09:09 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Thấy nam thanh niên ngã xe máy, ngừng tuần hoàn, Trường Giang lập tức ép tim, thông đường thở để cứu sống nạn nhân.

Trường Giang đang học năm 3 ngành Y khoa, Học viện Y - Dược cổ truyền Việt Nam.

10h ngày 7/7, tại khu vực hồ Định Công (Hà Nội), một nam thanh niên bất ngờ bị ngã xe máy, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bùi Trường Giang (sinh viên năm 3 ngành Y khoa, Học viện Y - Dược cổ truyền Việt Nam) có mặt gần hiện trường lập tức đến kiểm tra.

"Nạn nhân trong tình huống nguy hiểm, mặt tái nhợt, môi và niêm mạc đã chuyển sang màu tím tái, không ghi nhận mạch đập và nhịp thở. Đây là dấu hiệu điển hình của ngừng tuần hoàn", Giang nhận định.

Trong y khoa cấp cứu, thời gian là vàng, mỗi phút trôi qua không được ép tim, cơ hội sống sót của người bệnh sẽ giảm. Dù có phần lo lắng, Giang nhanh chóng cùng một phụ nữ có mặt tại hiện trường thực hiện các bước sơ cứu ban đầu.

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Trường Giang trong tình huống cứu người bất tỉnh giữa phố.

Giang nới lỏng quần áo nạn nhân để thuận lợi cho việc ép tim, đồng thời phối hợp nâng hàm nhằm giúp đường thở được thông thoáng.

"Ban đầu, tôi có chút do dự. Nhưng ngay sau đó, tôi nghĩ mình đã được học kỹ năng sơ cứu, sau này sẽ trở thành bác sĩ và phải đối diện với nhiều tình huống khẩn cấp. Nếu tôi không làm, có thể sẽ không còn ai đủ bình tĩnh để hỗ trợ nạn nhân. Vì vậy, tôi quyết định can thiệp trong khả năng của mình", nam sinh chia sẻ.

Theo Giang, sau khoảng 30 phút được hỗ trợ, thanh niên gặp nạn bắt đầu có dấu hiệu sinh tồn trở lại, thở được và mở mắt rồi được đưa đi cấp cứu.

Sau sự việc, nam sinh cho biết giúp đỡ người gặp nạn là điều bản thân thấy cần làm khi đã lựa chọn theo học ngành y.

Với Giang, tình huống xảy ra bên hồ Định Công là trải nghiệm khó quên, đồng thời trở thành động lực để tiếp tục học tập và rèn luyện nghiêm túc hơn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Bích Lệ, mẹ của Trường Giang, không giấu được sự xúc động khi biết tin con trai cứu sống một mạng người. Cô cho biết con trai đi học về đúng lúc gặp nạn nhân ngất bên đường, người tím tái và không còn thở, không ngần ngại phối hợp cùng một người đi đường để hô hấp và ép tim liên tục.

"Có lẽ trong tình huống này, ai cũng phải cố gắng để cứu người. Việc làm của con nhỏ bé thôi nhưng tôi thấy rất vui. Mong nạn nhân nhanh bình phục. Sống là để yêu thương, và yêu thương đẹp nhất là biết giúp người khi họ cần", cô Lệ bày tỏ.

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An Chi

Ảnh: NVCC

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  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

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