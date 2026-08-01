Chủ vắng nhà, hàng xóm hợp sức cứu kho xe máy bốc cháy

Khói bất ngờ bốc lên từ một nhà kho ở Bắc Ninh khiến nhiều người đi đường dừng xe ứng cứu. Nhờ hàng xóm kịp thời hỗ trợ, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không gây thiệt hại.

Người đi đường, hàng xóm phụ giúp gia đình anh Quang dập lửa.

Chiều 27/7, nhiều người lưu thông trên một tuyến đường ở phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) phát hiện khói đen bốc lên từ một nhà kho đối diện cửa hàng kinh doanh xe máy. Lo ngại xảy ra hỏa hoạn, người dân lập tức hô hoán, liên lạc với chủ nhà, đồng thời cùng nhau ngắt cầu dao điện, mang bình chữa cháy và các dụng cụ để dập lửa.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hàng xóm, đám cháy nhanh chóng được khống chế, không lan sang khu vực xung quanh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Quang, chủ nhà, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc anh không có mặt tại cửa hàng. Gia đình anh kinh doanh mua bán xe máy, chủ yếu là dòng Honda Super Cub nhập từ Nhật Bản. Nhà kho bị cháy được sử dụng để chứa ôtô, xe máy cũ cùng một số vật dụng phục vụ việc kinh doanh.

"Lúc đó tôi đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại báo kho có cháy. Khi chạy về đến nơi, đám cháy đã được mọi người khống chế. Rất may không có thiệt hại về người hay tài sản", anh Quang chia sẻ.

Theo anh Quang, vụ cháy xảy ra bất ngờ khi nhà kho không có người trông coi do anh và các thành viên trong gia đình đều bận việc. Mọi người chỉ biết sự việc sau khi được hàng xóm gọi điện báo khói bốc lên từ bên trong. Đến nay, gia đình vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát.

Sau khi dập tắt đám cháy, nhiều người dân vẫn nán lại hỏi thăm, động viên gia đình. Anh Quang cho biết không chỉ may mắn vì tài sản được bảo toàn, anh còn cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của hàng xóm.

Sau sự việc, gia đình đã kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện và khu vực chứa xe, đồng thời dự kiến bổ sung thêm các thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình kinh doanh.