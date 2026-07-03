Ghế massage bốc cháy giữa đêm, gia đình bị thiêu rụi tài sản 200 triệu

Ghế massage bị chập điện, cháy lúc nửa đêm khiến đồ đạc thiết yếu cùng dàn máy tính trong nhà bố mẹ chị Ngọc Ánh bị thiêu rụi. May mắn không có ai bị thương.

Ghế massage cháy khiến căn nhà ở Thái Bình bị thiêu rụi Do không rút phích cắm khi dùng xong, chiếc ghế massage ở nhà bố mẹ chị Ngọc Ánh bị chập điện giữa đêm, khiến tài sản bị thiêu rụi.

Chị Phạm Ngọc Ánh (phường Thái Thụy, Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ cháy ghế massgage khiến đồ đạc trong căn nhà của bố mẹ đẻ bị thiêu rụi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Ánh cho biết khoảng 3h ngày 1/7, khi cả nhà đang ngủ say, chiếc máy massage được em trai chị mua cách đây vài tháng âm thầm bốc cháy do chập điện.

Chiếc máy được đặt trong phòng cũ của chị Ánh thời chưa lấy chồng, ngày thường không có người ở, các con chị thường ngủ ở đây khi về chơi. Buổi tối ngay trước lúc xảy ra vụ việc, con chị vẫn đang chơi ở nhà ông bà.

"Như có linh tính mách bảo, khoảng 20h, vừa ăn cơm xong tôi bảo chồng sang đón con về. Nhà ngoại cách nhà tôi 3 km, chồng bảo để con ngủ lại rồi mai về cũng được, nhưng tôi nhất quyết phải đưa con về. Nếu con ở lại, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Ánh nhớ lại.

Chị kể khi ngọn lửa dần bốc lên, đốt cháy đồ đạc, em trai chị ngửi thấy mùi khét và tỉnh dậy. Tuy nhiên, khi đó đã khuya, gia đình bối rối nên chỉ biết đứng ngoài múc nước tạt vào. Nhưng lửa ngày càng lớn, lan sang 3 phòng khác.

Đến 4h, hàng xóm cùng hô hoán sang dập lửa. 5h sáng, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

"Sau trận hỏa hoạn, nhà bố mẹ tôi bị thiêu rụi tài sản, mọi đồ dùng thiết yếu. Từ chăn màn, giường đệm, điều hòa và gần chục máy tính mới sắm đều cháy hết. Giờ chỉ còn mỗi cái xác nhà", chị Ánh nói, cho biết ước tính giá trị tài sản thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng.

Tài sản giá trị trong nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Theo hình ảnh chị chia sẻ, bên trong căn phòng nơi đặt chiếc máy massage ngổn ngang đồ đạc bị cháy đen, từ tường lên trần nhà cũng ám một lớp muội than đen kịt, chiếc điều hòa bị nhiệt nung chảy và rơi khỏi giá đỡ.

Tai nạn xảy ra chỉ ít tháng sau khi bố mẹ chị Ánh vừa sang sửa lại căn nhà, nhiều đồ dùng đều mới sắm. Hiện tại, cả nhà đang tập trung dọn dẹp đống đổ nát. "Những đồ thiết yếu thì gia đình sẽ sắm lại để dùng, còn những đồ đạc đắt tiền hơn sẽ phải từ từ mới mua lại được".

Điều khiến chị cảm thấy may mắn nhất là thời điểm xảy ra vụ việc, không ai ngủ trong căn phòng đó và cả gia đình đều bình an.

Chị Ánh cho biết nguyên nhân vụ cháy là do gia đình không có thói quen rút phích điện của máy massage sau khi sử dụng, dẫn đến chập điện. Sau sự việc đáng tiếc, chị chia sẻ câu chuyện lên trang cá nhân với mong muốn cảnh báo mọi người về an toàn điện, tránh để xảy ra tình huống tương tự.

"Mọi người cũng bình luận trái chiều về sai sót của gia đình. Tôi đăng lên chỉ muốn cảnh báo, hoàn toàn không có ý đổ lỗi cho hãng ghế massage trong sự việc này", chị nhấn mạnh.

Vụ việc của gia đình chị Ngọc Ánh không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp ghế massage bốc cháy, tuy nhiên đây là tình huống hiếm gặp. Năm 2021, ở Hong Kong (Trung Quốc), một chiếc ghế massage bốc cháy do chập điện đã thiêu rụi căn hộ thuộc khu Po Tat Estate, khiến 4 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng, SCMP đưa tin.

Theo cảnh sát, điều tra sơ bộ cho thấy chập điện ở chiếc ghế đặt trong phòng khách của căn hộ ba phòng ngủ của gia đình là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. “Chúng tôi tin rằng do sự cố về dây dẫn, pin lithium (trong ghế) đã quá nóng và dẫn đến việc ghế massage bốc cháy”, thanh tra trưởng Ma Ling-ho cho biết. Ngọn lửa lan sang chiếc ghế sofa gần đó nên đám cháy lan nhanh và tạo ra khói dày đặc.

Năm 2007, công ty điện tử Nhật Bản Matsushita đã quyết định thu hồi 68.762 chiếc ghế massage sau khi có 2 khách phản ánh ghế bốc cháy khi cắm điện, Reuters đưa tin.

Theo Zero Healthcare Singapore, một trong những điều quan trọng cần chú ý khi sử dụng ghế massage là an toàn điện. Để giảm thiểu rủi ro, hãy xác định xem ghế massage được cấp điện như thế nào. Nhiều ghế được cắm vào ổ điện, trong khi một số khác được cấp điện bằng pin.

Ghế massage chạy bằng pin mang lại sự tiện lợi, vì chúng có thể được sử dụng ở bất cứ đâu mà không cần phải cắm điện. Tuy nhiên, chúng cần được sạc và thay pin thường xuyên. Khi sử dụng ghế massage điện, cần cẩn thận khi sử dụng ngoài trời hoặc ở những khu vực ẩm ướt: cần phải có thiết bị chống sét lan truyền và kiểm tra kỹ hệ thống dây điện trước khi vận hành.

Nếu cần, hãy lắp đặt thiết bị ngắt mạch chống rò rỉ điện để bảo vệ kép chống điện giật. Ngoài ra, luôn cần có thêm người lớn giám sát khi có người sử dụng ghế massage điện để đảm bảo an toàn.