Bé trai 5 tuổi xách cặp, chạy bộ theo xe máy đến tận chỗ làm của mẹ

Nghĩ chồng đưa con đi học, chị Thảo đi làm như thường lệ. Cậu bé 5 tuổi sau đó tự đi bộ 1 km đến cơ quan tìm mẹ và may mắn được người tốt đưa lên tận nơi.

Bố mẹ đều tưởng người kia đưa con đi học, bé 5 tuổi chạy bộ 1 km đuổi theo mẹ Nghĩ con đã được người kia đưa đi học, cả bố và mẹ đều rời nhà như thường lệ. Tuy nhiên, bé trai 5 tuổi lại một mình chạy bộ khoảng 1 km đuổi theo mẹ đến cơ quan và may mắn được người tốt giúp đỡ.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh một em bé tự chạy ra đường đuổi theo xe máy của mẹ khiến cư dân mạng không khỏi hoảng hốt. Trong video, ngay sau khi người mẹ phóng xe máy rời đi, cậu bé xách theo chiếc cặp cũng nhanh chóng lao ra mặt đường chỉ vài giây sau đó.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thu Thảo (Lai Châu) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 30/6. Thời điểm đó, chị chuẩn bị đi làm và nghĩ chồng sẽ đưa con trai (tên ở nhà là Gấu) đến trường. Tuy nhiên, người chồng lại cho rằng con sẽ đi học cùng mẹ.

"Mọi khi tôi hay đưa con đi học nhưng hôm đó con bảo sẽ đi cùng bố. Sau đó bố lại bảo con đi cùng mẹ nhưng tôi không nghe thấy nên cứ nghĩ chồng chở con đi sau. Tôi cũng không để ý con chạy theo phía sau xe mình", chị Thảo kể.

Do cả hai đều nghĩ người còn lại đã đưa con đi học, bé Gấu một mình đi bộ ra khỏi nhà. Thay vì đến trường, cậu bé nhớ đường đến cơ quan của mẹ, cách nhà khoảng 1 km, rồi tìm đến tòa nhà nơi mẹ làm việc.

May mắn, một người tốt bụng phát hiện bé đi một mình đã đưa em lên đúng tầng 7 để gặp mẹ.

"Con cũng rất bản lĩnh và thông minh khi nhớ đường lên cơ quan mẹ và đi bộ lên tận tầng 7. Trộm vía con gặp được người tốt nên đưa con lên gặp mẹ", chị Thảo nói.

Sau sự việc, người mẹ gửi lời cảm ơn đến người đã giúp đỡ con trai, đồng thời coi đây là bài học lớn đối với gia đình. "Nghĩ lại tôi vẫn thấy hoảng hốt. Đây thật sự là bài học nhớ đời cho cả bố và mẹ", chị chia sẻ.

Qua câu chuyện của mình, chị Thảo cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh cần thống nhất rõ việc đưa đón con mỗi ngày để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra chỉ vì một phút chủ quan.

Sau khi chia sẻ, clip nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm, cho rằng gia đình đã rất may mắn khi bé an toàn.

Một số cư dân mạng để lại bình luận: "May quá, không sao là tốt rồi, thương cháu quá", "Bố mẹ phải cẩn thận hơn, sơ suất một chút là nguy hiểm ngay".

"Xem bài này lại nhớ mấy năm trước gần nhà mình cũng có bé khoảng 2 tuổi. Mẹ thì nấu ăn dưới bếp tưởng con chơi với bố trên nhà, bố lại nghĩ con ở với mẹ rồi đi xe máy ra ngoài. Bé tự đi từ trong ngõ ra tận quốc lộ. May có hai bạn thanh niên đi làm về thấy nên bế về. Nghĩ lại thấy chỉ cần một phút sơ suất là hậu quả rất lớn, nên bố mẹ phải cẩn thận hết sức, không thì có khi ân hận cả đời", một người chia sẻ.