Thanh niên Italy làm thợ mỏ ở Australia, kiếm tiền sang Việt Nam sống

Sau lần đầu du lịch Việt Nam, Phong ấp ủ mong muốn chuyển đến đây sinh sống lâu dài. Hiện anh làm thợ mỏ ở Australia để tích lũy tiền bạc, chuẩn bị cho kế hoạch này.

Chàng trai làm thợ mỏ ở Australia để nuôi ước mơ sống tại Việt Nam Sau một chuyến du lịch, Phong quyết định theo đuổi mục tiêu chuyển đến Việt Nam sinh sống lâu dài. Hiện anh làm thợ mỏ ở Úc để tích lũy vốn.

4h sáng, chàng trai có tên tiếng Việt là Phong (sinh năm 2003, người Italy đang sống tại Perth, Australia) chuẩn bị hành lý, ra sân bay để đáp chuyến bay kéo dài khoảng 2 tiếng vào khu vực sa mạc, nơi làm việc của những người thợ mỏ.

Trong khoảng thời gian trên máy bay, Phong tranh thủ đọc sách tiếng Việt. Anh nói đây là thói quen mình duy trì suốt 9 tháng qua nhằm cải thiện khả năng sử dụng tiếng Việt.

Sau khi hạ cánh, Phong bắt đầu ca làm kéo dài khoảng 12 tiếng trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt. Kết thúc công việc, anh trở về khu dành cho công nhân để nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lịch làm việc vào hôm sau. Mỗi đợt anh sẽ làm việc liên tục khoảng một tuần rồi được nghỉ vài ngày trước khi quay lại mỏ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là công việc đặc thù của chàng trai này mà còn là khả năng nói tiếng Việt lưu loát, phát âm rõ ràng, ngắt nghỉ tự nhiên như người bản xứ.

"Mục tiêu của tôi là tích lũy khoảng 4 tỷ đồng và nói tiếng Việt thật tốt trong thời gian làm việc tại Australia để chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài ở Việt Nam", Phong chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Công việc đặc biệt

Phong đã sống ở Australia được vài năm và hiện làm trong ngành khai thác mỏ.

"Công việc khá vất vả vì phải làm nhiều giờ và ở những khu vực rất xa thành phố. Nhưng bù lại thu nhập cũng khá tốt, giúp tôi có thể tích lũy vốn nhanh hơn", Phong nói.

Theo chàng trai sinh năm 2003, công việc thợ mỏ tại Australia có yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trước mỗi ca làm, công nhân phải kiểm tra đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị bảo hộ và các quy trình an toàn trước khi bắt đầu công việc.

Mỗi ngày, anh đều nhận một nhiệm vụ khác nhau. Có hôm là thay đường ống nước, kiểm tra các vị trí rò rỉ, hôm khác lại xử lý những công việc phát sinh tại hiện trường.

Phong đang làm công việc thợ mỏ tại Australia.

Theo chia sẻ của Phong, chỉ nửa ngày làm việc đã mang lại thu nhập 350 AUD (khoảng 6 triệu đồng). Kết thúc ca lúc 18h, tổng thu nhập trong ngày có thể đạt 700 AUD (khoảng 12 triệu đồng).

Thu nhập cao nhưng đổi lại là cuộc sống xa gia đình hàng nghìn km, thường xuyên phải dậy từ sáng sớm và làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

"Tôi biết đây không phải công việc có thể làm cả đời. Nhưng tôi muốn cố gắng thêm vài năm để thực hiện mục tiêu sang Việt Nam sinh sống và xây dựng cuộc sống mà bản thân thực sự mong muốn", anh chia sẻ.

Chăm chỉ học tiếng Việt

Chuyến đi đến Việt Nam đã thay đổi kế hoạch tương lai của chàng trai người Italy. "Sau lần đầu đến Việt Nam vào năm 2025, tôi bị cuốn hút rất mạnh bởi văn hóa, con người và cả tiếng Việt. Tôi chưa từng có cảm giác này ở bất kỳ nơi nào khác", Phong nói.

Theo anh, cuộc sống trên đường phố, hình ảnh mọi người quây quần ăn uống, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và cách người Việt tôn trọng ông bà, tổ tiên khiến anh cảm thấy gần gũi.

"Tôi nhận ra khoảng thời gian ở Việt Nam là lúc bản thân cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tôi muốn nơi đây sẽ trở thành nhà của mình", anh chia sẻ.

Sau chuyến đi đó, Phong bắt đầu học tiếng Việt. Chỉ sau khoảng 9 tháng tự học, anh đã có thể giao tiếp khá lưu loát.

Chỉ sau 9 tháng học, chàng trai Ý có thể nói chuyện bằng tiếng Việt lưu loát.

Nói về bí quyết học ngoại ngữ, Phong cho biết ban đầu anh gần như không hiểu bất cứ điều gì nhưng vẫn kiên trì nghe tiếng Việt mỗi ngày.

"Có người hỏi sao tôi nói tiếng Việt giỏi thế, tôi hay đùa là chắc kiếp trước từng là người Việt Nam. Thực ra tôi chỉ cố gắng nghe thật nhiều, kể cả khi không hiểu", anh nói.

Chàng trai thường xuyên xem YouTube có phụ đề, nghe podcast khi tập gym, đọc sách, đọc bình luận trên mạng xã hội và cố gắng giao tiếp với người Việt mỗi ngày.

Theo Phong, mỗi ngày anh dành khoảng 15-20 phút xem video có phụ đề để làm quen với nhịp điệu ngôn ngữ, đồng thời ghi lại từ mới vào ứng dụng ghi chú. Khi gặp từ mới, Phong dùng AI để hiểu nghĩa và học sâu hơn. Sau đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày nên dần ghi nhớ được rất nhiều từ vựng.

"Sau khi tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ chuyển sang Việt Nam sinh sống lâu dài, xây dựng doanh nghiệp riêng. Tôi mong có thể tạo ra giá trị cho người Việt và đóng góp một phần nhỏ cho đất nước mà tôi rất yêu quý", Phong bày tỏ.

Anh cho biết gia đình và bạn bè đều đã biết kế hoạch này. Dù sẽ nhớ người thân, Phong tin đây là quyết định phù hợp với định hướng của bản thân và hiện chưa có ý định chuyển đến bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Việt Nam.