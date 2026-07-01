Hai mẹ con treo lơ lửng trên cây dừa sau sự cố dù bay ở Hạ Long

Trong lúc hạ cánh khi chơi dù bay tại bãi biển, hai mẹ con bất ngờ mắc kẹt trên ngọn dừa do gió. Đội cứu hộ có mặt và đưa các du khách xuống an toàn chỉ sau vài phút.

Hai mẹ con chơi dù bay mắc kẹt trên ngọn dừa ở Hạ Long Sự cố xảy ra khi hai du khách hạ cánh tại bãi biển Bãi Cháy. Đội cứu hộ có mặt và giải cứu an toàn chỉ sau vài phút.

Chiều 1/7, xác nhận với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị quản lý dịch vụ tại bãi biển Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết sự cố hy hữu xảy ra vào ngày 29/6, khi hai mẹ con tham gia trò chơi dù bay (parasailing).

Trong quá trình hạ cánh, khi chiếc dù đang được đưa xuống từ từ, một cơn gió quẩn bất ngờ xuất hiện, làm thay đổi hướng di chuyển của dù và cuốn người chơi vào một cây dừa ven bãi biển. Hai mẹ con bị mắc kẹt, treo lơ lửng và bám vào thân cây trong lúc chờ lực lượng hỗ trợ.

Theo đại diện đơn vị quản lý, đội cứu hộ có mặt ngay sau đó và đưa hai du khách xuống đất an toàn chỉ trong khoảng vài phút.

"Chúng tôi đã khai thác dịch vụ dù bay gần 20 năm nay. Đây là tình huống rất hy hữu nhưng đã được xử lý ngay lập tức theo phương án cứu hộ. Khi xuống đến nơi, vị khách không hoảng sợ", đại diện đơn vị quản lý nói.

Đại diện đơn vị cho biết thêm sự cố không gây thương tích cho hai du khách và hoạt động cứu hộ diễn ra trong thời gian ngắn, đảm bảo an toàn.

Dù bay, hay parasailing, là môn thể thao giải trí trên biển, trong đó người chơi được buộc vào một chiếc dù chuyên dụng và kéo bởi canô cao tốc. Khi canô tăng tốc, chiếc dù sẽ nâng người chơi lên không trung ở độ cao hàng chục mét, mang đến trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao. Hoạt động này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, đặc biệt là hướng và cường độ gió, nên sẽ tạm dừng nếu điều kiện không đảm bảo an toàn.