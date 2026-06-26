Chị bán chè ở Hội An nói 5 thứ tiếng khiến khách 'choáng váng'

Khi được hỏi biết bao nhiêu ngôn ngữ, người phụ nữ bán chè ở Hội An chỉ cười nói "biết sơ sơ". Thế nhưng sau đó, chị liên tục giao tiếp bằng 5 thứ tiếng khiến nhiều người trầm trồ.

Chị bán chè ở Hội An nói 5 thứ tiếng gây sốt Được hỏi biết bao nhiêu ngoại ngữ, người phụ nữ chỉ cười đáp "biết sơ sơ". Ít giây sau, chị liên tục giao tiếp bằng 5 thứ tiếng khiến nhiều người trầm trồ. Clip: Nhân đi ăn

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bán tàu phớ, chè tại phố cổ Hội An giao tiếp lưu loát với du khách nước ngoài thu hút gần 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trong clip, khi được hỏi biết bao nhiêu ngoại ngữ, người phụ nữ chỉ cười đáp "biết sơ sơ". Thế nhưng, chị lần lượt nói vài câu bằng tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Clip thu về hơn 2,5 triệu lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận: "Thị trường lao động ngày càng khắc nghiệt", "Bắn tiếng cỡ đó, hơn 12 năm ăn học của tôi nữa", "Đỉnh quá, tiếng nào cũng biết".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thành Nhân (28 tuổi, TP.HCM), người quay đoạn video, cho biết anh không chỉ ấn tượng với khả năng ngoại ngữ mà còn bởi sự thân thiện, dễ mến của người bán chè.

Theo Nhân, chuyến đi vừa qua là lần thứ 3 anh đặt chân đến phố cổ Hội An, cách đây đúng 1 năm. Hai lần trước chỉ ghé trong thời gian ngắn nên anh chưa có nhiều cơ hội khám phá ẩm thực và các điểm nổi tiếng. Đến lần này, anh mới lần đầu tham quan Chùa Cầu.

"Tôi đi ngang qua thì thấy chị bán tàu phớ mời khách rất dễ thương nên ghé vào. Ban đầu chị còn tưởng chúng tôi là khách nước ngoài nên nói tiếng Anh luôn", Nhân kể.

Hôm đó, Nhân dự định thực hiện video với chủ đề cầm 200.000 đồng khám phá ẩm thực phố cổ Hội An. Thấy quầy tàu phớ có giá hợp lý, anh dừng lại để quay quá trình người bán chuẩn bị món ăn.

Ban đầu, Nhân hoàn toàn không biết người phụ nữ có thể sử dụng nhiều ngoại ngữ.

"Tôi chỉ định quay cảnh chị làm tàu phớ thôi. Đến khi nghe chị nói tiếng Thái với một nhóm khách đi ngang, cả tôi và bạn đi cùng đều rất bất ngờ. Tôi hỏi vui chị biết mấy thứ tiếng, rồi khi nghe chị chuyển sang nói tiếng Trung thì thật sự phải thán phục", anh chia sẻ.

Nhân từng gặp nhiều người bán hàng biết giao tiếp bằng tiếng Anh để phục vụ khách du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến một người có thể sử dụng liên tiếp nhiều ngoại ngữ như vậy.

Anh cũng cho biết không hỏi kỹ quá trình người phụ nữ học ngoại ngữ, nhưng cho rằng khả năng này có thể được tích lũy từ nhiều năm tiếp xúc với khách quốc tế tại phố cổ Hội An.

Không chỉ bất ngờ bởi khả năng ngoại ngữ, Thành Nhân còn ấn tượng với sự thân thiện của người phụ nữ bán chè.

Theo anh, khi biết đây là lần đầu cả nhóm tới Chùa Cầu, chị đã nhiệt tình chỉ một góc chụp ảnh đẹp, ít người, đồng thời hướng dẫn mọi người tạo dáng để có những bức hình ưng ý.

"Điều đó khiến tôi càng có thiện cảm với con người Hội An. Chị rất dễ thương và hiếu khách", Nhân nói.

Chàng trai cho biết đoạn video thực tế được quay từ khoảng một năm trước. Anh không nghĩ khi đăng tải lại, clip lại nhận được sự quan tâm lớn như vậy.

Phần lớn bình luận đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng giao tiếp của người phụ nữ. Nhiều bạn trẻ cho biết xem đây là động lực để học thêm ngoại ngữ và trau dồi kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài.

Trong chuyến đi thứ ba tới Hội An, Nhân cũng có dịp thưởng thức nhiều món đặc sản như nước Mót, cơm gà, bánh xoài, chè, tàu phớ, bánh mì; đồng thời trải nghiệm ngồi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu, xem chương trình Ký Ức Hội An và dạo quanh phố cổ bằng xích lô.

"Tôi rất thích ẩm thực Hội An cũng như các món ăn miền Trung vì hợp khẩu vị, giá cả lại hợp lý. Đi rồi mới hiểu vì sao nhiều du khách nước ngoài lại yêu thích phố cổ Hội An đến vậy", anh chia sẻ.