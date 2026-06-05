Xác minh vụ du khách mặc áo dài phản cảm ở Hội An

Lãnh đạo phường Hội An cho biết địa phương đang xác minh thông tin liên quan đến đoạn clip khách nước ngoài mặc áo dài không kèm quần dài tại phố cổ.

Người dân Hội An chặn khách nước ngoài mặc áo dài gây phản cảm Hình ảnh du khách nước ngoài mặc áo dài với nội y khiến người xem bức xúc, chỉ trích không phù hợp.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 5/6, ông Võ Đăng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết địa phương đã nắm thông tin và đang xác minh sự việc liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh khách nước ngoài mặc áo dài nhưng không đi kèm quần dài khi xuất hiện trên đường phố, gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội tối 4/6.

Trước đó, đoạn video được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, ghi lại cảnh một phụ nữ trực tiếp nhắc nhở nhóm khách nước ngoài vì cho rằng cách mặc áo dài của họ phản cảm, không phù hợp với giá trị văn hóa của trang phục truyền thống Việt Nam.

Chị C.H., người quay và đăng tải đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 3/6 tại khu vực giao lộ Phan Bội Châu - Trương Minh Lượng, Hội An.

Khách nước ngoài diện áo dài phản cảm tại phố cổ tối 3/6.

Theo chị C.H., thời điểm đó chị bắt gặp một đoàn khách nước ngoài đang tham quan phố cổ. Trong nhóm có hai nam du khách trang điểm đậm và mặc áo dài. Tuy nhiên, một người mặc áo dài cùng quần đùi ngắn, trong khi người còn lại chỉ mặc áo dài bên ngoài nội y.

"Tôi đã trao đổi với hướng dẫn viên đi cùng đoàn và đề nghị bạn ấy giải thích cho du khách hiểu rằng cách mặc như vậy là không phù hợp. Tôi yêu cầu họ hoặc mặc thêm quần dài, hoặc cởi áo dài ra", chị C.H. kể.

Người phụ nữ này cho biết chị hiểu hướng dẫn viên rơi vào tình huống khó xử, song vẫn mong muốn du khách tôn trọng giá trị văn hóa bản địa khi lựa chọn mặc trang phục truyền thống Việt Nam. Sau khi được nhắc nhở, một trong các du khách đã mặc thêm quần đùi bên trong trước khi rời khỏi khu vực.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng áo dài là biểu tượng văn hóa của Việt Nam nên cần được mặc đúng cách và phù hợp với không gian công cộng.

Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện những tranh cãi liên quan đến cách ăn mặc của du khách tại Hội An. Trước đó, năm 2022, hình ảnh một nữ du khách nước ngoài mặc trang phục cách điệu giống áo dài, để lộ nhiều phần cơ thể khi chụp ảnh trên sông Hoài từng gây tranh cãi.

Cùng năm, mạng xã hội cũng lan truyền video ghi lại cảnh hai nữ du khách mặc áo dài kết hợp với quần đùi ngắn để chụp ảnh trong phố cổ, khiến nhiều người cho rằng hình ảnh này thiếu sự tôn trọng đối với trang phục truyền thống Việt Nam.

Tháng 7/2023, hình ảnh một nữ ngoại quốc mặc bikini dạo quanh khu phố cổ Hội An được chia sẻ trên mạng xã hội, gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục này không phù hợp với không gian di sản văn hóa và khu vực công cộng đông người.

Sau sự việc, chính quyền địa phương tiếp tục nhắc nhở du khách tuân thủ các quy tắc ứng xử văn minh khi tham quan phố cổ.

Theo bộ quy tắc ứng xử du lịch và các khuyến nghị dành cho khách tham quan tại Hội An, khách được khuyến khích lựa chọn trang phục lịch sự, phù hợp với không gian văn hóa, di tích và cộng đồng địa phương. Việc ăn mặc phản cảm hoặc không phù hợp tại khu vực phố cổ, các điểm tham quan văn hóa - tín ngưỡng được khuyến cáo hạn chế nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến và tôn trọng các giá trị di sản.