Vừa đóng 12 triệu, khách sốc khi sân pickleball 'bay màu' sau 1 đêm

Đề xuất hoàn tiền 60% của đại diện cụm 22 sân pickleball ở phường Thanh Liệt (Hà Nội) vấp nhiều ý kiến phản đối. Đơn vị cho biết mong nhận được sự chia sẻ từ phía khách hàng.

Cụm 22 sân bị tháo dở vào ngày 15/3. Ảnh: UBND phường Thanh Liệt.

Tối 14/4, chị Trịnh Châm đóng 12,407 triệu đồng cho sân Sportbase Arena (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Số tiền đóng bao gồm phí cho hai sân pickleball vào khung giờ cố định mỗi thứ 3 trong vòng ba tháng. Mức phí này đã được giảm 10% theo chương trình ưu đãi của sân.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, chị bất ngờ nhận được thông tin sân đang bị tháo dỡ.

"Tôi ngỡ ngàng vì chưa chơi được hôm nào", chị nói.

Sau hơn 2 tháng chờ đợi, đến ngày 4/6, chị Châm bất ngờ nhận được thông tin chỉ được hoàn 60% số tiền từ phía chăm sóc khách hàng, với lý do "chia sẻ khó khăn cùng đội ngũ sân". Cho rằng mình chưa sử dụng dịch vụ lần nào nhưng phải chịu mức khấu trừ lớn, nữ khách hàng bày tỏ không đồng tình, mong muốn được hoàn toàn bộ số tiền đã đóng. Sau đó, chị đăng tải bài viết trên một hội nhóm pickleball để nhờ cộng đồng mạng tư vấn.

Cụm sân từng thu hút đông đảo người chơi nhờ cơ sở vật chất hiện đại. Ảnh: Sportbase Arena Pickleball/Facebook.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện cụm 22 sân pickleball tại phường Thanh Liệt cho biết sau khi xảy ra sự việc, sân đã chủ động liên hệ với các khách hàng đã thanh toán trước để trao đổi phương án xử lý. Trong đó, đơn vị đề xuất hoàn lại 60% chi phí với mong muốn khách hàng chia sẻ một phần khó khăn tài chính mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu.

"Chúng tôi có nhờ khách hàng chia sẻ khó khăn. Nhiều khách đã đồng ý với phương án này", đại diện cơ sở cho biết.

Tuy nhiên, phía sân khẳng định đây không phải phương án bắt buộc. Với những khách hàng không đồng ý hỗ trợ, đơn vị cam kết sẽ hoàn trả 100% số tiền.

Theo kế hoạch, việc hoàn tiền dự kiến được thực hiện trong tháng 6 do sân cần thời gian thu xếp nguồn tài chính.

Đại diện cụm sân cho biết thêm tổng thiệt hại của đơn vị ước tính khoảng 14 tỷ đồng , bao gồm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và các khoản liên quan.

Vụ việc hiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng người chơi pickleball. Trong lúc nhiều khách hàng mong sớm nhận được phương án hoàn tiền cụ thể, phía sân cho biết đang nỗ lực làm việc với từng trường hợp để tìm hướng giải quyết phù hợp, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho những người đã thanh toán dịch vụ trước thời điểm sân ngừng hoạt động.

Trước đó, ngày 15/4, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, cho biết cụm 22 sân pickleball bị cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm quy định về đất đai và trật tự xây dựng.

Theo ông Thắng, toàn bộ tổ hợp sân được xây dựng trên khu đất có nguồn gốc là đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

Ngoài ra, công trình này còn được xác định là xây dựng không phép, với diện tích lên tới hơn 6.000 m2, bao gồm hệ thống sân, mái che, khán đài và nhiều hạng mục phụ trợ. Việc thi công và đưa vào hoạt động khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định tháo dỡ.

Việc xử lý cũng nằm trong kế hoạch rà soát, giải quyết hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực phường Thanh Liệt.

Ra mắt vào tháng 3, Sportbase Arena được xem là một trong những cụm sân pickleball có quy mô lớn nhất tại Hà Nội vào thời điểm đó, với tổng cộng 22 sân, diện tích khoảng 6.000 m2.