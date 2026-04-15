Lý do cụm 22 sân pickleball lớn nhất Hà Nội bị cưỡng chế tháo dỡ

Khai trương chưa được bao lâu, cụm 22 sân pickleball tại phường Thanh Liệt (Hà Nội) bị cơ quan chức năng thu hồi đất vì xây dựng trái phép quy mô lớn.

Công trình gồm 22 sân pickleball vừa bị cơ quan chức năng phường Thanh Liệt tháo dở sáng 15/4. Ảnh: UBND phường Thanh Liệt.

Sáng 15/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh tan hoang của cụm 22 sân pickleball, chỉ vừa khai trương vào tháng 3, nằm trên đường Quang Liệt, phường Thanh Liệt (Hà Nội).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, cho biết đơn vị tổ chức ra quân cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép quy mô lớn trên nhằm siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Buổi cưỡng chế do lãnh đạo phường trực tiếp chỉ đạo, với sự tham gia của các lực lượng chức năng.

Ông Quốc Thắng cho biết công trình vi phạm do ông Hoàng Xuân Khiêm làm chủ đầu tư, được xây dựng trên đất nông nghiệp khi chưa được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Công trình có kết cấu khung thép, cao khoảng 6 m, với tổng diện tích hơn 6.200 m2.

Cơ sở từng là địa điểm yêu thích của nhiều dân yêu thích pickleball tại Hà Nội.

"Ngay từ đầu giờ sáng, các lực lượng đã triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Sau khi công bố quyết định cưỡng chế, việc tháo dỡ được tiến hành khẩn trương, đảm bảo đúng trình tự, quy định. Khu vực thực hiện được quây rào, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong suốt quá trình xử lý", ông Thắng cho hay.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Thanh Liệt nhấn mạnh việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đồng thời góp phần lập lại trật tự, kỷ cương đô thị và tạo tính răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo UBND phường Thanh Liệt, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng tới xây dựng môi trường đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Trước đó, đại diện sân pickleball cho biết sẽ sớm đưa ra thông báo cập nhật tình hình hoạt động tới người chơi.