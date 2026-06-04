Chuyện gì đang xảy ra với Khoai Lang Thang?

Gần đây, Khoai Lang Thang liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội liên quan tới các bình luận và sự việc gây nhiều tranh luận.

Khoai Lang Thang thường xuyên được nhắc tên trong các tranh cãi về cách làm nội dung du lịch. Ảnh: Khoai Lang Thang/Facebook.

Hôm 3/6, Khoai Lang Thang một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện trong cuộc tranh cãi liên quan TikToker Kẻ Du Mục. Người trong cuộc nhanh chóng lên tiếng, trao đổi trực tiếp và khép lại hiểu lầm chỉ sau vài giờ.

Vụ việc khiến nhiều người nhận ra Khoai Lang Thang thường bị "réo tên" mỗi khi xuất hiện tranh luận trong cộng đồng sáng tạo nội dung du lịch.

Từ những màn so sánh giữa các travel blogger, tranh luận về cách làm nội dung cho đến các ý kiến trái chiều xuất phát từ bình luận của khán giả, nam YouTuber nhiều lần trở thành nhân vật trung tâm trong các cuộc bàn luận trên mạng, dù không phải lúc nào cũng là người khởi nguồn câu chuyện.

Chuyện gì xảy ra giữa Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục?

Cuộc tranh luận giữa Khoai Lang Thang và TikToker Kẻ Du Mục khép lại khi những người trong cuộc chủ động liên lạc với nhau để làm rõ hiểu lầm.

Tối 3/6, Kẻ Du Mục đăng tải bài viết trên Threads cho biết anh và Khoai Lang Thang đã trao đổi trực tiếp. Theo nam blogger, những khúc mắc giữa hai bên đã được giải quyết.

"Sau khi mình và Khoai Lang Thang trao đổi trực tiếp với nhau, những hiểu lầm và khúc mắc giữa hai bên đã được làm rõ. Cả hai anh em đều mong muốn tập trung vào việc làm nội dung và mang đến những giá trị hơn là kéo dài tranh cãi vừa rồi", Kẻ Du Mục chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ gỡ bài đăng liên quan để khép lại sự việc.

Ngay bên dưới, Khoai Lang Thang để lại bình luận với quan điểm tương tự. Nam YouTuber cho biết anh không muốn những tranh cãi vô nghĩa tiếp tục bị đẩy đi xa, đồng thời nhấn mạnh những người làm cùng lĩnh vực vẫn sẽ còn nhiều cơ hội gặp gỡ hoặc hợp tác trong tương lai.

"Mấy anh em trong ngành với nhau, sau này ít nhiều sẽ gặp nhau hay làm việc chung. Dĩ hòa vi quý thôi", anh viết.

Kẻ Du Mục là travel blogger kỳ cựu với hơn 10 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung. Ảnh: Kẻ Du Mục/Facebook.

Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng của Kẻ Du Mục trên Threads hôm 30/5. Dưới bài viết, một người theo dõi để lại bình luận cho biết yêu thích phong cách làm nội dung của nam vlogger hơn Khoai Lang Thang. Dù khẳng định "không có chuẩn mực nào để so sánh", người này vẫn liên tục nhấn mạnh việc đánh giá Kẻ Du Mục "hơn hẳn" YouTuber nổi tiếng.

Đáp lại, Kẻ Du Mục cho biết anh không muốn bị đặt lên bàn cân với bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào. Nam vlogger nói bản thân chỉ là người đi du lịch vòng quanh thế giới, ghi lại trải nghiệm và kiếm thêm chi phí cho hành trình, không muốn chạy theo việc hơn thua hay cạnh tranh trong nghề.

Sau đó, người dùng phát hiện Kẻ Du Mục thả tim một số bình luận gây bất lợi cho Khoai Lang Thang, tranh cãi nhanh chóng nổ ra giữa các nhóm người xem.

Căng thẳng leo thang khi phần bình luận dưới bài viết xuất hiện cáo buộc Kẻ Du Mục giữ lại các bình luận công kích Khoai Lang Thang nhưng ẩn hoặc xóa những ý kiến phản biện. Trong khi đó, Khoai Lang Thang cũng bị chú ý vì từng "thả tim" một bình luận chỉ trích việc bình luận bị ẩn.

Ngày 3/6, Kẻ Du Mục đăng bài giải thích, phủ nhận việc cố tình kiểm soát bình luận và cho biết không muốn bị kéo vào những ồn ào trên mạng. Phản hồi bên dưới, Khoai Lang Thang cho biết anh chỉ tương tác với một bình luận vì nghĩ có người cố tình tạo tranh cãi, đồng thời cho rằng việc chia sẻ ảnh chụp màn hình và các suy đoán có thể khiến câu chuyện đi xa hơn.

Sau đó, người để lại bình luận so sánh ban đầu đã lên tiếng xin lỗi. Kẻ Du Mục và Khoai Lang Thang cũng chủ động trao đổi trực tiếp, xác nhận đã hóa giải hiểu lầm và thống nhất khép lại vụ việc.

Nhiều lần bị kéo vào tranh cãi

Vụ việc với Kẻ Du Mục không phải lần đầu Khoai Lang Thang trở thành nhân vật chính trong những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Khác với hình ảnh khá kín tiếng trước đây, từ tháng 11/2025 đến nay, Khoai Lang Thang nhiều lần trực tiếp để lại bình luận, giải thích hoặc phản hồi khi bị nhắc tên trong các chủ đề gây tranh cãi. Chính những tương tác này khiến anh thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện luồng ý kiến trái chiều.

Một trong những trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là những cuộc so sánh kéo dài giữa Khoai Lang Thang và Khoa Pug.

Dù hai nhà sáng tạo theo đuổi phong cách nội dung khác nhau, cộng đồng mạng vẫn thường đặt họ lên bàn cân để tranh luận về trải nghiệm du lịch, cách kể chuyện hay mức độ đầu tư cho mỗi chuyến đi. Mỗi khi xuất hiện bài viết đánh giá người này hơn người kia, phần bình luận nhanh chóng biến thành cuộc tranh cãi giữa các nhóm người xem.

Không chỉ Khoa Pug, Khoai Lang Thang còn nhiều lần bị kéo vào các cuộc thảo luận liên quan đến những travel blogger, TikToker du lịch hoặc nhà sáng tạo nội dung đời sống khác. Điểm chung của các vụ việc là phần lớn không bắt nguồn từ video hay phát ngôn trực tiếp của anh mà xuất phát từ những bài đăng so sánh, nhận xét hoặc suy diễn của cộng đồng mạng.

Bản thân Khoai Lang Thang cũng từng lên tiếng về hiện tượng này. Nam YouTuber cho biết anh không muốn bị đặt vào các cuộc đua hơn thua giữa những người làm nội dung. Tuy nhiên, với vị thế là một trong những gương mặt nổi bật nhất của mảng du lịch trải nghiệm tại Việt Nam, cái tên Khoai Lang Thang gần như luôn xuất hiện mỗi khi cộng đồng mạng cần một "thước đo" để so sánh.