Hình ảnh gây chú ý của Khoai Lang Thang

Chia sẻ những hình ảnh bản thân từ nhiều năm trước, YouTuber Khoai Lang Thang truyền cảm hứng du lịch, trải nghiệm cho nhiều người theo dõi.

Khoai Lang Thang thời sinh viên Khi còn là sinh viên, YouTuber Khoai Lang Thang từng làm nhiều công việc để có tiền theo đuổi sở thích du lịch.

Trên trang cá nhân 4,4 triệu người theo dõi hôm 23/5, Khoai Lang Thang đăng tải video chứa nhiều hình ảnh cũ của bản thân và tâm sự về những chuyến đi thời gian qua.

Nam YouTuber lần đầu chia sẻ loạt ảnh từ thời sinh viên, khi anh đi làm thêm các công việc như PB (nam tiếp thị), tặng sample (sản phẩm mẫu), bơm bong bóng, roadshow (quảng cáo lưu động), khánh tiết (đón tiếp khách cho các sự kiện). Anh từng chia sẻ các công việc này giúp anh có kinh phí theo đuổi sở thích du lịch, làm vlog từ những ngày đầu.

"10 năm sau, hay 20 năm sau, hay 30 năm sau nữa. Những chuyến đi này sẽ là ký ức, có khi lúc đó chúng ta quên mất những tháng ngày cùng nhau này?

Nhưng biết đâu 50 năm sau đó trong một chiều nắng ngập vàng, những tấm hình cũ nằm trên đôi tay run rẩy, rồi bất chợt kỷ niệm sẽ ùa về, và ta nhớ lại cái lần đầu tiên bỡ ngỡ trước biển trời rộng lớn, nhớ lại cái nôn nao khi thấy tuyết ngập tràn, nhớ lại những chuyến đi, nhớ hết tất cả những con người và nhớ những nụ cười rất tươi của một thời tuổi trẻ", anh viết dưới video.

Dưới bài đăng, nhiều dân mạng bày tỏ được anh truyền cảm hứng để dấn thân trải nghiệm, theo đuổi sở thích du lịch khi còn trẻ. Số khác cũng dành lời tán dương, ca ngợi vẻ ngoài "lão hóa ngược" của YouTuber du lịch sau nhiều năm cũng như thán phục chặng đường anh đã đi qua.

Sinh ra tại Bến Tre (cũ, hiện là tỉnh Vĩnh Long), Khoai Lang Thang (tên thật: Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là vlogger du lịch được nhiều người yêu mến với hình ảnh đẹp và các video thú vị, chỉn chu.

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), sau thời gian làm kỹ sư thiết kế, anh rẽ hướng sang sáng tạo nội dung vì niềm đam mê du lịch và khám phá.

Những ngày đầu không có tài chính dư dả, Khoai Lang Thang từng cho biết ngoài đi làm thêm, anh dành dụm từ tiền đóng trọ dư, "tiền ít đi kiểu ít". Khi làm kênh Khoai Lang Thang vào năm 2017, anh có khoảng 30 triệu đồng tiền để dành, mua máy quay cũ, "quay sở thú, quay xe chuối chiên, tiết kiệm thì ở nhà nghỉ nhỏ".

Anh cũng tâm sự mình may mắn có nhiều bạn bè hỗ trợ trong công việc. Khi kênh phát triển, có nhãn hàng tài trợ, có tiền từ lượt xem, anh đầu tư dần thêm.

Hiện, Khoai Thang Lang là một trong những vlogger du lịch đình đám, có chỗ đứng nhất định trong mảng du lịch với hàng triệu người theo dõi.

Nhờ hình ảnh tích cực, cuối tháng 11/2025, Khoai Lang Thang được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này.