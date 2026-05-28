Khoai Lang Thang đáp trả gay gắt

Khoai Lang Thang lên tiếng gay gắt, đáp trả trực diện bình luận cho rằng anh "giả tạo" và "không chân thật" trên mạng xã hội.

Ngày 28/5, travel blogger Khoai Lang Thang bất ngờ lên tiếng gay gắt trước một bình luận tiêu cực xuất hiện trong một nhóm review trên mạng xã hội.

Cụ thể, một tài khoản ẩn danh đăng tải bình luận với nội dung: "Chê! Thấy ghê! Quá giả tạo!", đồng thời cho biết từng "book job" và gặp nam YouTuber ngoài đời nhưng cảm thấy "ghê mắc ói" vì sự giả tạo.

Trước ý kiến công kích này, Khoai Lang Thang đã trực tiếp phản hồi. Anh đặt câu hỏi về trải nghiệm mà người này nhắc đến và yêu cầu nói rõ vấn đề thay vì đưa ra những nhận xét mơ hồ.

"Anh thấy em có nói em có 'book job' với anh và gặp anh ở ngoài, mà 'job; hay buổi đó có vấn đề tới cỡ nào để em nói là em thấy ghê mắc ói về anh vậy em?”, nam travel blogger viết.

Không dừng lại ở đó, anh còn đề nghị người đăng tải công khai lại bình luận từng cho rằng bị anh xoá trước đây. Theo Khoai Lang Thang, nếu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn, anh sẵn sàng đối thoại để làm rõ.

YouTuber cũng khẳng định bản thân đủ trưởng thành để nhìn nhận sai sót nếu có, nhưng sẽ không im lặng trước những thông tin mà anh cho là đặt điều vô căn cứ. "Anh đã 35 tuổi rồi, không phải con nít, nếu anh sai anh sẵn sàng ghi nhận và sửa chữa, còn nếu ai cố tình đặt điều, anh cũng sẵn sàng tìm cho ra nếu điều đó cần thiết", anh lên tiếng.

Ở phần cuối bài đăng, Khoai Lang Thang cho biết anh không xây dựng hình tượng "thánh thiện" như nhiều người nghĩ. Việc tiết chế cách nói chuyện trong video chủ yếu vì nội dung có nhiều trẻ nhỏ theo dõi. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh sẽ phản hồi rõ ràng nếu bị tấn công vô cớ trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên Khoai Lang Thang vướng vào những tranh cãi liên quan đến tính cách và hình ảnh cá nhân. Trước đó vào ngày 20/4, một bài đăng với tiêu đề "Có ai thấy Khoai Lang Thang bị giả không?" từng thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội.

Người đăng bài cho rằng thời gian đầu xem video thấy nam YouTuber "dễ thương", nhưng càng về sau càng cảm nhận sự 'cố tình tỏ ra lịch sự, dễ thương" và cho rằng anh "không chân thật".

Trước những nhận xét mang tính suy diễn này, Khoai Lang Thang cũng trực tiếp để lại bình luận phản hồi. Anh bày tỏ sự khó hiểu khi bị gán cho những điều chưa từng phát ngôn hay thể hiện.

"Đặt điều sai trái, không có thật, mà nói tự nhiên như thật vậy bạn? Mình chưa bao giờ nói điều gì như bạn đặt điều ở trên cả", anh viết.

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, quê Bến Tre. Anh là một trong những nhà sáng tạo nội dung du lịch nổi bật trên mạng xã hội với hơn 3,3 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng 4,1 triệu người theo dõi trên Facebook. Nam travel blogger được nhiều khán giả yêu mến nhờ phong cách mộc mạc, giản dị cùng các nội dung khám phá ẩm thực, văn hoá và đời sống địa phương.