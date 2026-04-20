Khoai Lang Thang đáp trả khi bị nói 'móc đểu' Khoa Pug

Khoai Lang Thang lên tiếng phản bác khi bị antifan nói "thiếu chân thật". Anh khẳng định cần làm rõ những bình luận sai sự thật liên quan đến mình và đồng nghiệp.

Tối 20/4, một bài viết trên nền tảng Threads của tài khoản D.D. bất ngờ thu hút sự chú ý khi đặt nghi vấn về tính "không chân thật" của travel blogger Khoai Lang Thang. Bài đăng với tiêu đề: "Có ai thấy Khoai Lang Thang bị giả không?" nhanh chóng tạo ra luồng tranh luận trái chiều, kéo theo hàng loạt bình luận so sánh và đánh giá lại hành trình làm nội dung của nam YouTuber này.

Theo nội dung bài viết, người đăng cho rằng hình ảnh dễ thương, lịch sự mà Khoai Lang Thang xây dựng trong các vlog có dấu hiệu gượng ép, mang tính thể hiện hơn là tự nhiên.

"Hồi mấy năm trước coi thấy dễ thương, nhưng càng xem càng thấy bạn này kiểu cố tình tỏ vẻ lịch sự dễ thương, thấy không chân thật xíu nào ấy. Kiểu tỏ vẻ dễ thương nhưng thấy bên trong đầy toan tính", tài khoản này nêu quan điểm.

Đáng chú ý, một bình luận bên dưới tiếp tục đẩy cao tranh cãi khi so sánh Khoai Lang Thang với Khoa Pug, một YouTuber nổi tiếng khác trong mảng du lịch. Người này cho rằng ở thời điểm trước đây, Khoai Lang Thang không được nhiều người biết đến, nội dung kém hấp dẫn và không dí dỏm bằng Khoa Pug.

Bình luận còn đưa ra cáo buộc chưa được kiểm chứng rằng nam vlogger từng "nói móc" đồng nghiệp khi xảy ra drama, với hàm ý cạnh tranh không lành mạnh trong giới sáng tạo nội dung. Người này kết luận rằng từ thời điểm đó, mọi phát ngôn của Khoai Lang Thang đối với họ đều trở nên "sáo rỗng".

Khoai Lang Thang trong vlog du lịch Trùng Khánh (Trung Quốc) ngày 18/4.

Trước những thông tin mang tính suy diễn và cáo buộc cá nhân, Khoai Lang Thang đã trực tiếp vào bình luận này để phản hồi. Nam vlogger thẳng thắn đặt câu hỏi: "Đặt điều sai trái, không có thật, mà nói tự nhiên như thật vậy bạn? Mình chưa bao giờ nói điều gì như bạn đặt điều ở trên cả? Lý do gì mà bạn lại nói sai sự thật một cách thoải mái như vậy?".

Phản ứng này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Chủ bài đăng ban đầu sau đó cũng lên tiếng, thể hiện quan điểm trung lập. Đáp lại, Khoai Lang Thang giữ thái độ ôn hòa và cho biết anh không quá bận tâm đến những ý kiến khen chê khác nhau, nhưng cần làm rõ thông tin sai lệch.

"Ai khen chê gì cũng được hết. Mỗi người một ý mà. Có điều do tình cờ anh thấy bình luận của bạn kia, bạn đang kể một chuyện không có thật về anh và một bạn đồng nghiệp, mà bạn kể rất tự nhiên. Nên anh bình luận để làm rõ hơn thôi", anh viết.

Khoai Lang Thang khẳng định chưa từng đăng tải hay phát ngôn "móc đểu đồng nghiệp", đồng thời cho biết việc phản hồi chỉ nhằm mục đích làm rõ thông tin, tránh hiểu lầm lan rộng.

Động thái phản hồi trực tiếp của Khoai Lang Thang được nhiều người đánh giá là phù hợp trong bối cảnh tranh luận mạng xã hội dễ bị đẩy đi xa. Một số ý kiến cho rằng việc lên tiếng nhằm xác minh thông tin là cần thiết, đặc biệt khi liên quan đến danh tiếng cá nhân và mối quan hệ với đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực.

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương (sinh năm 1991), là một trong những vlogger du lịch nổi bật tại Việt Nam với phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, tập trung vào trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương. Kênh YouTube 3,32 triệu lượt theo dõi của anh ghi dấu với loạt video khám phá các vùng miền trong nước, sau đó mở rộng ra quốc tế. Không chạy theo nhịp độ nhanh hay yếu tố gây sốc, nội dung của anh thường chú trọng vào cách dẫn dắt chậm rãi và hình ảnh chỉn chu.