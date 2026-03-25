Em trai Khoai Lang Thang đính chính

Đinh Võ Nam Hiếu lên tiếng đính chính sau loạt bài tố đời tư lan truyền, làm rõ mối quan hệ quá khứ và phủ nhận thông tin “bắt cá hai tay”.

Những ngày qua, Đinh Võ Nam Hiếu - em trai của YouTuber Đinh Võ Hoài Phương (Khoai Lang Thang) - bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi xuất hiện bài đăng tố anh “không đàng hoàng”, dù chuẩn bị kết hôn nhưng vẫn sử dụng ứng dụng hẹn hò và tán tỉnh người khác. Thông tin này nhanh chóng lan truyền kéo theo nhiều bình luận trái chiều, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cá nhân của nam Vlogger.

Trước làn sóng tranh cãi, ngày 23/3, Nam Hiếu chính thức lên tiếng đính chính, chia sẻ toàn bộ câu chuyện từ góc nhìn cá nhân. Theo anh, những nội dung lan truyền xuất phát từ một tài khoản được cho là của Ng.H hoặc bạn bè của người này. Do bị chặn khỏi các bài viết liên quan, anh không thể trực tiếp phản hồi tại nguồn, buộc phải đăng bài giải thích công khai.

Nam Hiếu cho biết, câu chuyện bắt đầu từ mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm với bạn gái cũ L. Hai người quen nhau từ năm 2018, tuy nhiên đến năm 2022 thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bất đồng quan điểm và quyết định chia tay. Trong khoảng thời gian độc thân này, anh có tải ứng dụng hẹn hò và nhắn tin qua lại với Ng.H, song khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức trò chuyện, không có ý định tiến xa hay xác lập quan hệ yêu đương.

Sau đó không lâu, Nam Hiếu chủ động dừng liên lạc với Ng.H và quay lại với bạn gái cũ. Cả hai thậm chí đã tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, theo chia sẻ, dù đã đính hôn được 4 năm nhưng họ vẫn chưa tiến tới hôn lễ chính thức do chưa thực sự hòa hợp về tính cách. Những mâu thuẫn tiếp tục xảy ra khiến cả hai nhiều lần chia tay, trước khi quyết định giữ mối quan hệ bạn bè. Gia đình hai bên hiện vẫn xem nhau như người thân.

Nam Vlogger cũng giải thích thêm về việc bạn gái cũ từng xuất hiện trong các video của anh nhưng không lộ mặt. Đây là lựa chọn cá nhân của cô vì không muốn bị chú ý trên mạng xã hội, tránh những ồn ào không cần thiết.

Liên quan đến những bài đăng gây tranh cãi gần đây, Nam Hiếu cho rằng sự việc có thể xuất phát từ hiểu lầm chưa được giải quyết triệt để. Anh cho biết mỗi khi xuất hiện bài viết hoặc bình luận tiêu cực, anh đều chủ động nhắn tin xin lỗi Ng.H. Dù phía đối phương từng nói đã hiểu và bỏ qua, nhưng câu chuyện vẫn liên tục bị nhắc lại, thậm chí lan rộng qua nhiều tài khoản ẩn danh, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh.

Trước khi vướng ồn ào, Đinh Võ Nam Hiếu được biết đến là một Vlogger trẻ theo đuổi con đường sáng tạo nội dung, chịu ảnh hưởng lớn từ anh trai Khoai Lang Thang. Sinh năm 1995, quê Bến Tre, anh từng theo học ngành thú y tại Đại học Cần Thơ. Trong thời gian học, Hiếu làm nhiều công việc liên quan đến chăn nuôi, từ trang trại nhỏ đến quy mô lớn, trước khi nhận ra bản thân không phù hợp với ngành này.

Niềm đam mê nhiếp ảnh đã mở ra hướng đi mới cho anh. Sau khi tốt nghiệp, Nam Hiếu dần chuyển sang làm công việc liên quan đến hình ảnh, đồng thời tham gia hỗ trợ các chuyến đi quay của anh trai. Chuyến đi đầu tiên cùng nhóm là tại Thái Lan, đánh dấu bước ngoặt đưa anh đến gần hơn với lĩnh vực sáng tạo nội dung.