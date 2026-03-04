Khoai Lang Thang lại bất lực

Liên tiếp bị các tài khoản sử dụng AI mạo danh để dựng video lừa đảo, Khoai Lang Thang tiếp tục lên tiếng cảnh báo, thừa nhận sự bất lực khi tình trạng này vẫn tái diễn.

Khoai Lang Thang là YouTuber được hàng triệu người yêu mến.

Ngày 4/3, trên story tài khoản Facebook có hơn 4 triệu người theo dõi, Khoai Lang Thang tiếp tục lên tiếng về việc hình ảnh của anh bị sử dụng trái phép để tạo nội dung AI (trí tuệ nhân tạo) giả mạo.

Nam YouTuber đăng tải hình ảnh khuôn mặt mình xuất hiện trong một video trên nền tảng TikTok, khẳng định đây là sản phẩm do AI dựng nên. Anh viết: "Đây là hình ảnh AI giả mạo. Xin cả nhà mình cảnh giác. Rất nhiều trang giả dùng AI tạo các video quảng bá sai pháp luật. Nhưng thật sự Khoai bất lực vì họ như nấm mọc sau mưa, báo cáo được trang này thì trang khác lại hiện ra và tinh vi hơn nữa".

Anh cũng mong những ai phát hiện các trang giả mạo gửi đường link để anh kịp thời báo cáo, đồng thời gửi lời cảm ơn đến mọi người đã hỗ trợ.

Trước đó, ngày 25/12/2025, anh từng cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạo danh, sử dụng AI để dựng video giả có hình ảnh và giọng nói của mình nhằm phục vụ mục đích lừa đảo. Theo chia sẻ, đã có hàng chục nạn nhân gửi email phản ánh về việc bị dẫn dụ qua những nội dung này. Dù đã liên tục báo cáo trong nhiều tháng, tình trạng vẫn tái diễn.

Khoai Lang Thang cho biết các video giả mạo thường được chạy quảng cáo ẩn, tiếp cận tới hàng triệu lượt xem. Vì được phân phối dưới dạng quảng cáo, người dùng rất khó thao tác báo cáo thủ công như với các nội dung thông thường.

Khoai Lang Thang nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards.

Nam YouTuber kêu gọi người theo dõi nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin và không làm theo các lời kêu gọi nạp tiền, đầu tư tài chính từ những video sử dụng hình ảnh của mình. Anh bày tỏ sự buồn bã và bất lực khi chứng kiến người theo dõi bị lừa bởi các nội dung giả mạo.

Khoai Lang Thang (tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) quê Bến Tre, được biết đến là một blogger du lịch nổi tiếng. Anh xây dựng hình ảnh với phong cách mộc mạc, hiền lành, tập trung vào các nội dung trải nghiệm du lịch - ẩm thực và khám phá văn hóa địa phương.

Kênh YouTube "Khoai Lang Thang" hiện có hơn 3,2 triệu người theo dõi. Ngày 22/2 vừa qua, anh vừa kỷ niệm tròn 9 năm làm kênh vlog.

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM), anh từng làm kỹ sư thiết kế trước khi rẽ hướng sang sáng tạo nội dung vì đam mê dịch chuyển và khám phá.

Cuối tháng 11/2025, nam YouTuber được vinh danh là "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp anh nhận giải thưởng này.