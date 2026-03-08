58.000 phụ nữ đồng diễn áo dài ở TP.HCM

|
Sáng 8/3, hơn 58.000 người tham gia đồng diễn dân vũ áo dài tại 35 điểm trên toàn TP.HCM. Trong đó, điểm biểu diễn chính tại phố đường đi bộ Nguyễn Huệ ghi nhận khoảng 3.000 bạn trẻ, người dân khoác tà áo dài rực rỡ, tạo nên bầu không khí sôi động trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026.
|
Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức được phát trực tiếp, lan tỏa không khí sôi nổi, niềm tự hào văn hóa, đồng thời chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác.
|
Tham gia đồng diễn áo dài sáng 8/3, đại sứ Lễ hội Áo dài 2026, đương kim Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam, Nguyễn Hoàng Phương Linh diện áo ngũ thân tay chẽn, lễ phục trang trọng thời Nguyễn. "Bên cạnh tôn vinh vẻ đẹp và giá trị bền vững của Áo dài Việt Nam, tôi mong muốn góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, Việt phục trong nhịp sống đương đại", cô nói với Tri Thức - Znews.
|
Hoạt động thu hút đông đảo người dân, sinh viên, cán bộ công chức cùng các câu lạc bộ văn hóa tham gia, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam.
|
Từ sáng sớm, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đã rộn ràng sắc màu áo dài. Hàng nghìn người tập trung tại quảng trường để chuẩn bị cho phần đồng diễn dân vũ, diễu hành và các hoạt động giao lưu văn hóa.
|
Nhiều bạn trẻ lựa chọn những bộ áo dài cách tân với màu sắc tươi sáng, kết hợp phụ kiện hiện đại, trong khi nhiều người lớn tuổi diện áo dài truyền thống. Trong đó, điểm nhất là màn trình diễn flashmob áo dài dọc tại hai tuyến đường dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi nhạc vang lên, hàng nghìn người trong tà áo dài đồng loạt di chuyển theo đội hình đã được sắp xếp sẵn. Động tác nhảy đơn giản nhưng đồng đều, kết hợp cùng âm nhạc sôi động khiến không gian trở nên náo nhiệt.
|
Trong dòng người tham gia, nhiều bạn trẻ chọn diện áo dài truyền thống kết hợp phụ kiện hiện đại, tạo nên những hình ảnh vừa đậm nét văn hóa vừa mang hơi thở thời đại. Các nhóm sinh viên, câu lạc bộ văn hóa, tổ chức đoàn thể cũng tham gia diễu hành, góp phần lan tỏa niềm tự hào về bản sắc Việt.
|
Tham gia phần đồng diễn và flashmob, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (sinh năm 2004, áo tím) cho biết cô cùng các thành viên trong nhóm chỉ có vài ngày để tập luyện trước khi bước vào buổi biểu diễn chính thức. "Nhóm mình bắt đầu tập khoảng vài ngày trước sự kiện nên lịch tập khá gấp. Dù vậy, ai cũng rất hào hứng vì được khoác áo dài và biểu diễn giữa không gian phố đi bộ đông người. Khi bước ra điểm diễn, nhìn thấy hàng nghìn người cùng mặc áo dài và nhảy theo nhạc, mình cảm thấy rất tự hào", Quỳnh Anh chia sẻ. Theo Quỳnh Anh, việc tham gia đồng diễn không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là cơ hội để các bạn trẻ kết nối với nhau và lan tỏa tình yêu đối với trang phục truyền thống.
|
Tương tự, Ôn Gia Hân, học sinh lớp 11A11 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết nhóm của cô cũng bắt đầu di chuyển từ rất sớm để kịp có mặt trước giờ tổng duyệt. "Nhìn thấy hàng nghìn người cùng mặc áo dài và chuẩn bị cho màn biểu diễn, mình cảm thấy rất ấn tượng. Dù phải dậy sớm, tụi mình đều rất vui vì được góp mặt trong một sự kiện lớn của thành phố", Gia Hân nói.
|
Trong khi đó, sự xuất hiện những chiếc áo dài trắng thướt tha, nét đẹp tinh khôi từ nhóm học sinh cấp 3 đến từ các trường THPT trên địa bàn càng tô đậm nét đa sắc của áo dài. Để kịp tham gia chương trình, nhiều bạn trẻ đã phải dậy từ rất sớm. Quỳnh Hương (ảnh 1, ngoài cùng bên phải), học sinh lớp 10A8 của Trường THPT Marie Curie, cho biết mình cùng nhóm bạn háo hức có mặt tại khu vực phố đi bộ từ khoảng 5h sáng để chuẩn bị. "Thời tiết có phần nóng bức nhưng ai cũng háo hức vì lần đầu được tham gia đồng diễn đông người như vậy", Hương chia sẻ.
|
Một số gia đình "níu kéo" không khí Tết khi tận dụng áo dài đỏ.
|
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 được tổ chức với chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng".
|
Chương trình do Sở Du lịch TP.HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM phối hợp tổ chức, diễn ra từ 1-31/3, cao điểm 6-8/3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cùng nhiều điểm đến văn hóa - du lịch trên địa bàn.
