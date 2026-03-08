58.000 phụ nữ đồng diễn áo dài ở TP.HCM

Tham gia phần đồng diễn và flashmob, Nguyễn Vũ Quỳnh Anh (sinh năm 2004, áo tím) cho biết cô cùng các thành viên trong nhóm chỉ có vài ngày để tập luyện trước khi bước vào buổi biểu diễn chính thức. "Nhóm mình bắt đầu tập khoảng vài ngày trước sự kiện nên lịch tập khá gấp. Dù vậy, ai cũng rất hào hứng vì được khoác áo dài và biểu diễn giữa không gian phố đi bộ đông người. Khi bước ra điểm diễn, nhìn thấy hàng nghìn người cùng mặc áo dài và nhảy theo nhạc, mình cảm thấy rất tự hào", Quỳnh Anh chia sẻ. Theo Quỳnh Anh, việc tham gia đồng diễn không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là cơ hội để các bạn trẻ kết nối với nhau và lan tỏa tình yêu đối với trang phục truyền thống.