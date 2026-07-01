Sét bất ngờ đánh đùng đoàng, người dân tháo chạy khỏi nhà

Sự việc bất ngờ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ tối 28/6 làm cháy đường dây điện nhưng may mắn không gây thương vong.

Clip tiếng sét xé trời, người dân giật mình lao ra ngoài Khoảng 20h53 ngày 28/6, một tia sét bất ngờ giáng xuống nhà dân tại xã Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đường dây điện bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Sự việc khiến nhiều người dân bất ngờ.

Khoảng 20h53 ngày 28/6, một tia sét bất ngờ đánh trúng nhà của một hộ dân tại xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ (trước đây là Vĩnh Phúc). Thời điểm xảy ra sự việc, bầu trời không có mưa. Hiện tượng này khiến nhiều người dân trong khu vực bất ngờ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Dương, người sống đối diện căn nhà bị sét đánh, cho biết khi đó anh đang ở trong nhà thì nghe một tiếng nổ rất lớn.

"Tôi chạy ra ngoài thì thấy tia sét vừa đánh xuống khu vực mái nhà đối diện. Đường dây điện bị cháy ngay sau đó. Mọi người xung quanh đều giật mình vì lúc đó trời không hề mưa", anh Dương kể, đồng thời cho biết may mắn, không có ai bị thương. Căn nhà cũng không ghi nhận thiệt hại lớn ngoài phần đường điện bị ảnh hưởng.

Theo anh Dương, khu vực quanh ngôi nhà có nhiều cây cao. Sau cú sét, một đoạn đường dây điện bị cháy. Người dân nhanh chóng kiểm tra hiện trường.

Nhiều hộ trong khu vực đều nghe rõ âm thanh và chạy ra ngoài theo dõi. Vụ việc khiến nhiều người lo lắng vì hiện tượng xảy ra trong điều kiện thời tiết không có mưa dông.

Đoạn video ghi lại hiện trường sau vụ sét đánh được anh Dương chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước hiện tượng thời tiết nói trên. Một số ý kiến cũng nhắc nhở người dân cần thận trọng trước các diễn biến thời tiết cực đoan, kể cả khi bầu trời không xuất hiện mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Vùng trung du và miền núi có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phú Thọ nằm trong khu vực được cảnh báo nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan này.