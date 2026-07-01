Phản ứng bất ngờ của shipper TP.HCM khi được khách 'tip' 7.000 đồng

Chỉ với 7.000 đồng gửi thêm cho shipper giữa trưa nắng ở TP.HCM, chị Minh Vương không ngờ lại nhận được màn ăn mừng đầy phấn khích của người tài xế.

Shipper vui mừng vì được khách boa thêm 7.000 đồng giữa trưa nắng Chỉ boa thêm 7.000 đồng cho shipper giữa trưa nắng, cô gái ở TP.HCM không ngờ lại nhận được màn ăn mừng đầy phấn khích.

Khoảng 13h50 ngày 29/6, chị Minh Vương (sinh năm 1994, sống tại TP.HCM) ra nhận phần cơm chay đặt qua ứng dụng giao đồ ăn. Suất cơm có giá 48.000 đồng. Khi thanh toán, thấy shipper phải làm việc giữa thời tiết nắng gắt, chị quyết định gửi thêm 7.000 đồng như một lời động viên.

Chị Vương cho biết lúc đó trong ví cũng không còn nhiều tiền nên chỉ có thể gửi thêm một khoản nhỏ. "Ở nhà lúc đó tôi cũng không còn nhiều tiền để gửi chú thêm. Nhưng chỉ vậy thôi mà chú đã vui lắm", chị kể với Tri Thức - Znews.

Theo lời chị Vương, khi nhận tiền, shipper ban đầu chỉ cầm 5.000 đồng, nhất quyết không lấy thêm 2.000 đồng còn lại vì ngại. Thấy vậy, chị liền nói: "Chú cầm hết đi, không bao nhiêu đâu. Trời nắng thế này mà chú còn phải chạy ngoài đường".

Sau khi giao đồ ăn xong và chị quay lưng bước vào nhà, người tài xế bất ngờ giơ tay lên, hô lớn "Yeah!" để bày tỏ niềm vui. Khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy đã khiến chị Vương mỉm cười.

Đoạn video sau khi đăng tải cũng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận tích cực.

"Tôi chỉ muốn chia sẻ một niềm vui nhỏ thôi, không ngờ lại được nhiều người quan tâm và bình luận đến vậy. Điều tôi vui nhất là đọc bình luận của mọi người, thấy rất nhiều bạn trẻ vẫn luôn ấm áp, biết sẻ chia và thấu hiểu những vất vả của người khác", chị Vương bày tỏ.

Dưới phần bình luận, không ít người cho biết họ cảm thấy ấm lòng trước hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của chị Vương và phản ứng chân thành của người tài xế.

Một tài khoản chia sẻ: "Một cuốc xe đi chẳng được bao nhiêu, nhưng khách boa thêm chỉ 1.000-2.000 đồng thôi cũng đủ thấy ấm lòng".

Một người khác bình luận: "Dễ thương quá. Mấy hôm nay trời nắng, mỗi lần ra lấy đồ ăn đều thấy các shipper làm việc rất vất vả. Xem đoạn video này tự nhiên thấy có thêm động lực để quan tâm và chia sẻ với họ nhiều hơn".