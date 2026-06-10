Hơn 2 triệu lượt xem tài xế xe công nghệ hát giao lưu ở quán cà phê

Ngẫu hứng hát ở một quán cà phê Hà Nội, Y Jôla Êban khiến nhiều khán giả phải tán thưởng giọng hát khỏe khoắn, nội lực đậm chất Tây Nguyên.

Giọng hát hút 2,2 triệu view của tài xế xe công nghệ Hát giao lưu ở một quán cà phê Hà Nội, Y Jôla Êban (người Ê-đê) nhận nhiều lời khen với giọng hát khỏe khoắn, cảm xúc.

Một buổi tối cuối tháng 5, sau khi hoàn thành cuốc xe cuối ngày, Y Jôla Êban (sinh năm 1988) bị tiếng nhạc trong chương trình giao lưu ngoài trời của một quán cà phê ở xã Bình Minh (Hà Nội) thu hút. Dừng xe bên vệ đường, anh thưởng thức, ngân nga theo giai điệu bài hát của một vị khách trên sân khấu.

Đến khoảng hơn 21h, khi MC thông báo chương trình dần đi đến hồi kết, nam tài xế mới rụt rè giơ tay xin lên hát giao lưu. Trên người vẫn còn nguyên áo đồng phục hãng, Êban khiến nhiều người ngạc nhiên với giọng hát nội lực, vang khỏe trong hai ca khúc Giấc mơ Chapi và Đôi chân trần.

Một video do khán giả bên dưới ghi lại màn biểu diễn của Êban sau đó còn hút 2,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội với nhiều bình luận tán thưởng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Êban cho biết anh là người dân tộc Ê-đê, quê Đắk Lắk. Từ nhỏ, anh đã quen với tiếng đàn, hát của bố mẹ cũng như những ca khúc gắn liền với quê nhà Tây Nguyên. Lớn lên, anh theo nghiệp làm nông, trồng sầu riêng của bố mẹ và duy trì ca hát như một sở thích.

Êban hiện là tài xế xe công nghệ ở Hà Nội. Ảnh: NVCC.

"Hôm lên hát giao lưu ở quán cà phê tôi cũng không có sự chuẩn bị gì, chỉ hát mấy bài quen, không ngờ lại được mọi người hưởng ứng tới vậy. Tôi rất vui", anh nói.

Chia sẻ về cơ duyên làm tài xế xe công nghệ ở Hà Nội, Êban cho biết đây là quyết định hoàn toàn ngẫu hứng. Cụ thể vào đầu tháng 3, trong lúc nông nhàn, hoa màu chưa đến độ cần chăm sóc nhiều, chàng trai Ê-đê bỗng muốn ra Hà Nội thăm thú.

Lần cuối Êban đến thủ đô là vào năm 2016, khi theo học một khóa tiếng Nhật. Anh ấn tượng nhịp sống sôi động, đặc biệt là cái lạnh mùa đông trái ngược với nắng gió Tây Nguyên.

Liên hệ trước với một người quen để xin ở nhờ tại phường Hà Đông, Êban chỉ cầm theo hơn 1 triệu đồng, ngồi xe khách ra Hà Nội, "thiếu thì nhờ mẹ gửi thêm".

"Trở lại Hà Nội sau 10 năm, tôi thấy mọi thứ có nhiều điều đổi khác nhưng vẫn ít nhiều quen thuộc. Tiếc là lúc tôi ra là mùa xuân, thời tiết cũng ấm hơn nhiều rồi", anh chia sẻ.

Sau khoảng 2 tuần thăm thú, Êban muốn tìm công việc làm tạm thời để vừa có thu nhập, vừa trải thêm. Thấy anh có giọng hát hay, một số người bạn gợi ý anh đến xin biểu diễn tại các quán cà phê, phòng trà nhưng anh không đủ tự tin.

Sau đó, anh quyết định đăng ký làm tài xế xe công nghệ để có thêm cơ hội khám phá đường phố thủ đô. Đến nay, chàng trai Ê-đê đã có thể tự tin chở khách đến nhiều địa điểm mà không cần nhìn Google Maps.

Nói thêm về cuộc sống ở Hà Nội, Êban cho biết một trong những điều khiến anh bất ngờ, và chật vật nhất, trong 3 tháng qua là thời tiết. Đặc biệt những ngày cuối tháng 5, khi Hà Nội trải qua các đợt nắng nóng kỷ lục, một chàng trai Tây Nguyên vốn quen nắng gió như anh cũng phải "chào thua", có hôm không thể ra đường chạy xe vì mệt.

Bù lại, trong khi đi làm, anh quen được nhiều người bạn, đồng nghiệp mới tốt bụng, sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần thiết.

"Đến tháng 7, 8 là bắt đầu vào cao điểm làm nông ở quê nhưng hiện tôi vẫn chưa muốn về. Có lẽ tôi sẽ ở Hà Nội thêm một thời gian, điều hành công việc từ xa cũng không quá khó khăn", anh cho biết.