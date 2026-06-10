Hàng chục người tắm mát dưới con mương nằm sát đường lớn
Hình ảnh hàng chục người dân cùng tắm mát tại một con mương ở Thanh Hóa vào mỗi chiều hè thu hút hơn 1 triệu lượt xem.
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Hình ảnh hàng chục người dân cùng tắm mát tại một con mương ở Thanh Hóa vào mỗi chiều hè thu hút hơn 1 triệu lượt xem.
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