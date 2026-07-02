Cô gái Pháp phải lòng tài xế Hà Giang trong chuyến du lịch 4 ngày

Tình cờ gặp gỡ trong chuyến du lịch Hà Giang, Dôn và Louise dần trở nên thân thiết. Sau đó, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Trở thành tài xế cho cô gái Pháp, Dôn đưa Louise đi khắp các nẻo đường Hà Giang.

Tháng 4/2026, Phan Văn Dôn (sinh năm 1993) lần đầu gặp Louise (sinh năm 2002, quốc tịch Pháp) tại Hà Giang. Cô gái Pháp khi đó tham gia trải nghiệm hành trình khám phá vùng núi phía Bắc.

Ngày đầu tiên của chuyến du lịch, Louise được sắp xếp ngồi sau tay lái của Dôn. Suốt 4 ngày, hai người nói chuyện và tâm sự về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam và con người nơi đây.

"Tôi trong 4 ngày đó chỉ coi bạn ấy như khách thôi nhưng tôi cảm nhận được bạn ấy quan tâm tôi nhiều hơn những người khác", Dôn chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Phải lòng anh tài xế

Trong suốt chuyến du lịch Hà Giang, Dôn đưa cô gái Pháp di chuyển qua các điểm du lịch, dừng lại chụp ảnh cùng nhau, ăn uống và trò chuyện vào buổi tối, những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại dần tạo nên sự gắn kết giữa hai người xa lạ đến từ hai quốc gia khác nhau.

Một buổi tối, Dôn đăng bức ảnh Louise lên mạng xã hội kèm dòng bình luận bông đùa "yêu trong 4 ngày", không ngờ Louise lại đọc được và đặt câu hỏi nghiêm túc với anh.

"Khi Louise nhìn tôi và hỏi một cách nghiêm túc về ý nghĩa của dòng chữ tôi viết trên trang cá nhân, tim tôi bỗng đập thình thịch", anh kể.

Kết thúc chuyến đi, Louise rời Hà Giang, tưởng như chuyện tình và những rung động giữa hai người cũng khép lại. Nhưng sau khi đi Sapa rồi quay lại Hà Giang vào tháng 5, cô chủ động liên hệ đặt lại tour cũ để tiếp tục gặp lại chàng trai cô cảm thấy yêu mến.

Đây là lần đầu Dôn nhận khách nước ngoài theo hình thức tự đặt trực tiếp, điều đó khiến trái tim chàng trai Việt không khỏi bồi hồi.

Sự chân tình của Louise khiến trái tim chàng trai 33 tuổi rung động.

Ngày trở lại, Dôn đưa cô gái Pháp đi qua các hang động, cung đường đá và những đoạn đường hẹp, có lúc Dôn phải dắt tay Louise qua đoạn đường khó, cả hai còn viết tên nhau lên đá như một cách ghi dấu hành trình chung.

Ngày thứ hai của chuyến đi, Louise bị ốm nhẹ trên đường di chuyển, Dôn dừng lại mua thuốc và buổi tối chuẩn bị trà gừng để giúp giữ ấm cơ thể trong thời tiết lạnh của vùng núi, sau đó cả hai tiếp tục ngồi trò chuyện tại homestay về cuộc sống và gia đình.

"Bạn ấy muốn được đến nhà tôi chơi và gặp gỡ gia đình tôi. Tôi đồng ý", Dôn kể lại.

Trong những ngày tiếp theo, khi cùng nhau đi bộ quanh khu vực homestay nằm cách xa thị trấn, cả hai có thêm nhiều cuộc trò chuyện về cuộc sống, gia đình và những câu chuyện cá nhân, và trong một khoảnh khắc, Dôn ngỏ lời được cầm tay Louise.

"Anh thật dễ thương khi hỏi câu đó", Louise phản hồi và hai người cầm tay nhau đi hết cung đường tuyệt đẹp ở Hà Giang.

Nụ hôn ngọt ngào

Những ngày tiếp theo, Dôn tiếp tục đưa Louise đi chơi. Trên đường đi, cả hai gặp mưa phùn, sương mù cùng thời tiết se lạnh đặc trưng của vùng núi. Chính trong quãng đường ấy, Dôn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cô gái người Pháp dành cho mình.

"Louise lấy chiếc khăn của bạn ấy quàng vào cổ tôi. Lúc đó tôi cảm nhận được cô ấy rất quan tâm đến mình", Dôn nhớ lại.

Theo lời kể của chàng trai 9X, suốt quãng đường di chuyển, Louise vẫn ngồi phía sau nhưng giữ hai tay ra phía sau xe, ngại chạm vào người Dôn. Thấy trời mưa khiến nước và bùn bắn lên tay cô, anh chủ động cầm tay Louise rồi đặt vào hai túi áo khoác của mình để giữ ấm.

Dôn cảm thấy may mắn vì được gặp gỡ với cô gái xinh xắn, dịu dàng như Louise.

Dù gần như không trò chuyện suốt chặng đường, Dôn cho biết đó lại là khoảnh khắc khiến anh nhớ nhất.

"Suốt cả đoạn đường hai đứa không nói nhiều nhưng tim tôi lúc đó loạn nhịp", anh kể.

Dôn đưa Louise về thăm gia đình. Lần đầu gặp người thân của bạn trai, cô gái người Pháp tỏ ra khá ngại ngùng vì không biết nói tiếng Việt, trong khi trong nhà có rất nhiều người.

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng. Dôn cho biết mọi người liên tục gắp thức ăn cho Louise khiến cô xúc động. Sau bữa tối, cả gia đình quây quần trò chuyện cùng nữ du khách.

Khi được Dôn hỏi cảm nhận về nơi đây, Louise đáp rằng cô không chỉ thích phong cảnh Hà Giang mà còn yêu mến con người địa phương.

Kết thúc buổi gặp gỡ, Dôn đưa Louise về homestay. Trên đường về, cô gái người Pháp chủ động ôm anh từ phía sau. Khi về đến trung tâm thành phố, cả hai gửi xe máy, nắm tay nhau đi dạo, tâm sự và hẹn gặp lại trước khi trao nhau nụ hôn chia tay.

Hiện Louise trở về Pháp và dự kiến quay lại Hà Giang vào tháng 9 để gặp lại chàng trai mình thương. Cả hai vẫn duy trì liên lạc qua Facetime và tin nhắn, kể cho nhau nghe về chuyện xảy ra mỗi ngày, cùng chờ đến đi được hội ngộ.