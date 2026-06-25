Chàng trai giấu bố mẹ, bất ngờ về nhà sau 10 năm biền biệt ở Nhật Bản

Khoảnh khắc đoàn tụ cùng bức ảnh gia đình Phan Anh sau một thập kỷ xa cách khiến nhiều người nghẹn ngào.

Con trai về nhà sau 10 năm, mẹ bật khóc nghẹn ngào Giấu kín kế hoạch về nước sau một thập kỷ ở Nhật Bản, Phan Anh khiến bố mẹ vỡ òa cảm xúc trong ngày đoàn tụ.

Sau 10 năm sinh sống tại Osaka (Nhật Bản), khoảnh khắc được gặp lại bố mẹ là điều Phan Anh (sinh năm 1998, Phú Thọ) chờ đợi từ rất lâu.

Dù mỗi ngày đều gọi điện để hỏi thăm gia đình, anh cho biết cảm xúc gặp nhau trực tiếp hoàn toàn khác biệt. Cuộc hội ngộ khiến cả gia đình nghẹn ngào, xúc động sau quãng thời gian dài chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại.

Để tạo bất ngờ cho bố mẹ, Phan Anh giữ kín kế hoạch về nước. Chỉ hai người thân trong gia đình biết chuyện, còn lại tất cả đều không hay tin.

Ngày trở về, chàng trai 28 tuổi giả làm shipper giao hàng. Với khẩu trang và trang phục kín đáo, không ai nhận ra anh. Chỉ đến khi Phan Anh tháo khẩu trang, cả gia đình mới vỡ òa trong cảm xúc.

"Mẹ ôm chầm lấy tôi và khóc rất nhiều. Đó là khoảnh khắc tôi chờ đợi suốt 10 năm qua", Phan Anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cuộc đoàn tụ cũng giúp gia đình có được bức ảnh chụp chung đầu tiên sau một thập kỷ xa cách.

Phan Anh có bức ảnh gia đình sau 10 năm xa cách.

Phan Anh sang Nhật Bản du học từ năm 2016. Kể từ đó đến nay, anh sống và làm việc tại Osaka.

Trong suốt 10 năm ở Nhật, Phan Anh chưa một lần trở về Việt Nam. Theo anh, nguyên nhân đến từ công việc cùng một số vấn đề cá nhân khiến kế hoạch đoàn tụ với gia đình liên tục bị trì hoãn.

"10 năm ở Nhật, tôi không về nhà lần nào. Bố mẹ chưa bao giờ trách móc hay than phiền, nhưng tôi biết trong lòng bố mẹ vẫn rất buồn vì con ở xa", anh nói.

Những ngày đầu nơi đất khách, Phan Anh trải qua nhiều công việc khác nhau để ổn định cuộc sống. Anh từng làm dọn dẹp khách sạn, bưng bê phục vụ, làm tại quán nhậu và quán mì Nhật.

Sau nhiều năm nỗ lực, hiện Phan Anh sở hữu hai quán ramen tại Nhật Bản là Ramen JKIN. Hai cửa hàng đã hoạt động được khoảng 3 năm.

Sau nhiều suy nghĩ, Phan Anh quyết định chuyển cuộc sống chính về Việt Nam. Dù vẫn thường xuyên sang Nhật công tác, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau quãng thời gian dài xa cách.

Theo chàng trai trẻ, các quán ăn tại Nhật hiện đã có đội ngũ quản lý vận hành nên anh có thể yên tâm về nước.

"Tôi muốn ở gần bố mẹ để báo hiếu và bù đắp phần nào khoảng thời gian đã xa gia đình. Sau 10 năm chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, lần đầu gặp trực tiếp lại cũng có chút bỡ ngỡ vì quá lâu rồi không được ở cạnh nhau", Phan Anh chia sẻ.

Bên cạnh mong muốn đoàn tụ với gia đình, anh cũng ấp ủ kế hoạch mở thêm các quán ramen tại Việt Nam để nhiều người có cơ hội trải nghiệm hương vị ramen Nhật Bản.

"Tôi vẫn sẽ sang Nhật để công tác, nhưng sẽ sinh sống chủ yếu ở Việt Nam. Mình muốn phát triển thêm các quán ramen tại quê hương và dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ", anh cho biết.

Phan Anh (ngoài cùng bên phải ảnh 2) đã làm việc rất nỗ lực trong những ngày tháng ở Nhật Bản.