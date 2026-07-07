Dạy tiếng Việt cho chàng trai Hàn, cô gái lấy được chồng như ý

Dạy tiếng Việt cho Seong Jun, Ngọc Ánh không ngờ chàng học viên sau này trở thành ông xã của mình. Cô bị chinh phục bởi sự hiếu thảo và tính cách luôn nghĩ cho người khác của anh.

Chuyện tình lãng mạn của cô gái Việt và chàng trai Hàn Quốc Từ mối quan hệ cô giáo - học viên, Ngọc Ánh và Seong Jun viết nên chuyện tình đẹp.

Ngay cả Trần Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1993, Hà Nội) cũng không ngờ rằng lớp dạy tiếng Việt giữa năm 2024 lại trở thành khởi đầu cho chuyện tình của mình.

Học viên của cô là Hwang Seong Jun (sinh năm 1985, quốc tịch Hàn Quốc), khi đó đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Yêu mến con người cũng như cuộc sống nơi đây, anh tìm học tiếng Việt để giao tiếp thuận lợi hơn. Một năm sau, cả hai chính thức về chung một nhà.

Buổi học đầu tiên với hai tiếng chờ đợi

Lần gặp đầu tiên giữa Ngọc Ánh và Seong Jun diễn ra theo cách không ai ngờ tới. Vì có việc đột xuất, Ánh đến muộn gần hai tiếng. Thay vì tỏ ra khó chịu, Seong Jun lại nhanh chóng bị thu hút bởi khả năng nói tiếng Hàn lưu loát của cô giáo.

Tò mò, anh hỏi về quá trình học tập của Ánh và biết cô từng du học tại Hàn Quốc. Câu chuyện càng bất ngờ hơn khi cả hai phát hiện từng học cùng một trường đại học, chỉ khác thời điểm.

Càng gắn bó, Ánh càng nhận ra người đàn ông Hàn Quốc có nhiều phẩm chất khiến cô trân trọng.

Từng có nhiều năm sinh sống tại Hàn Quốc nên Ngọc Ánh không gặp nhiều trở ngại về ngôn ngữ hay khác biệt văn hóa khi tiếp xúc với học viên người Hàn.

Ban đầu, lịch học của hai người được sắp xếp từ 13h đến 15h. Sau một thời gian, Seong Jun chủ động đề nghị chuyển sang khung giờ 16h-18h. Kết thúc buổi học, anh thường lấy lý do đói bụng để rủ cô giáo đi ăn tối.

"Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy học giờ nào cũng được nên đồng ý. Sau này mới biết anh ấy cố tình đổi lịch để có thêm thời gian đi ăn và nói chuyện với tôi", Ánh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Những bữa tối sau giờ học ngày một nhiều hơn. Nội dung trò chuyện cũng không còn xoay quanh từ vựng hay ngữ pháp tiếng Việt mà chuyển sang cuộc sống, gia đình và những trải nghiệm của mỗi người.

Sau khoảng 5 tháng quen biết, Seong Jun chính thức tỏ tình. Hai người bắt đầu hẹn hò từ ngày 25/1/2025.

Mối quan hệ của Ngọc Ánh và bạn trai nhận được sự ủng hộ từ người thân.

Khi tình cảm ngày càng gắn bó, Seong Jun bắt đầu kể cho bạn gái nghe về quãng thời gian nhiều khó khăn thời trẻ.

Bố anh qua đời khi còn học cấp ba. Không muốn mẹ một mình gánh vác gia đình, anh vừa học vừa làm để tự trang trải cuộc sống. Buổi tối đi làm thêm, còn mỗi kỳ nghỉ hè, thay vì đi du lịch như bạn bè, anh gần như làm việc cả ngày để dành tiền đóng học phí và tiền ký túc xá cho năm học tiếp theo.

"Khi nghe anh ấy kể, tôi rất đồng cảm vì mình cũng từng vừa học vừa làm trong thời gian du học. Tôi thấy anh ấy là người rất biết nghĩ cho gia đình", Ánh nói.

Ấn tượng của cô càng sâu sắc hơn khi gặp mẹ chồng tương lai. Trước lễ cưới, mẹ của Seong Jun sang Việt Nam để xin cưới cho con trai. Trong những câu chuyện giữa hai mẹ con, bà kể Seong Jun từng đỗ vào một trường đại học có chất lượng cao hơn nhưng cuối cùng lại chọn trường khác vì có học bổng, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho mẹ.

Chính sự lựa chọn ấy khiến Ngọc Ánh càng tin mình đã gặp đúng người.

Không chỉ hiếu thảo với gia đình, Seong Jun còn khiến vợ cảm phục bởi cách anh đối xử với đồng nghiệp. Có lần, anh nhờ Ánh đặt mua một nắp nhựa cho nút cảnh báo SOS tại công ty. Khi cô hỏi lý do, Seong Jun cho biết một nhân viên người Việt vô tình làm hỏng thiết bị. Thay vì để nhân viên bỏ tiền đền, anh tự bỏ tiền túi mua linh kiện thay thế vì cho rằng mức lương của nhân viên không cao.

Theo Ngọc Ánh, chính những hành động nhỏ như vậy giúp cô hiểu rõ hơn con người của chồng.

Phản ứng bất ngờ của gia đình

Mối quan hệ của Ngọc Ánh và Seong Jun nhận được sự ủng hộ từ cả hai gia đình, dù mỗi bên có những băn khoăn khác nhau ở thời điểm ban đầu.

Gia đình Ngọc Ánh không quá bất ngờ khi cô quyết định kết hôn với người Hàn Quốc. Anh rể của cô cũng là người nước ngoài nên bố mẹ đã quen với việc con gái yêu người ngoại quốc.

Trong khi đó, mẹ của Seong Jun từng lo lắng vì nghe nhiều thông tin tiêu cực về một số gia đình đa văn hóa. Do con trai vốn hiền lành, bà thường xuyên hỏi han để tìm hiểu về bạn gái của anh.

Tuy nhiên, khi biết Ngọc Ánh từng học cùng trường đại học với Seong Jun, có công việc ổn định và cuộc sống rõ ràng tại Việt Nam, bà dần yên tâm và không phản đối mối quan hệ của hai người.

Chuyện tình của cả hai khép lại bằng một cái kết viên mãn.

Sau thời gian tìm hiểu, Ngọc Ánh và Seong Jun quyết định về chung một nhà.

Đám cưới được tổ chức tại quê cô dâu vào ngày 5/7/2025, sau đó tiếp tục diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6/7/2025.

Hai vợ chồng chỉ tổ chức lễ cưới tại Việt Nam thay vì làm thêm một hôn lễ ở Hàn Quốc.

Theo Ngọc Ánh, cả hai đều đang sinh sống tại Việt Nam nên việc chuẩn bị một đám cưới chỉn chu ở Hàn Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, phần lớn bạn bè của hai người cũng ở Việt Nam.

Dù vậy, gia đình chú rể vẫn sang Việt Nam rất đông đủ để chung vui, từ mẹ, bác đến các anh chị em họ.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi khi nghĩ về chuyện tình yêu và cơ duyên gặp anh, tôi lại thầm biết ơn vì mình đã gặp và lấy đúng người", Ngọc Ánh trải lòng.