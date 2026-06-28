Cặp 'học bá' ngành Y kết hôn chỉ sau 3 tháng hẹn hò

Từ những đêm trực tại bệnh viện, Quang Đại và Lê Vân dần nảy sinh tình cảm. Mới đây, cặp đôi quyết định về chung một nhà chỉ sau 3 tháng yêu.

Cặp đôi ngành Y nên duyên trong sự chúc phúc của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè.

Những ngày này, bên cạnh công việc chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bác sĩ Đặng Quang Đại (sinh năm 1998, Hà Nội) tất bật chuẩn bị cho lễ cưới với bạn đời là Lê Thị Vân (sinh năm 2002).

Quang Đại hiện là bác sĩ chuyên môn Nam học và Hiếm muộn tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghề nghiệp của anh là hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2025 và khóa đào tạo chuyên sâu về Nam học đầu năm nay.

Vợ anh, Lê Vân, vừa tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

"Nhiều người nghĩ 3 tháng là quá nhanh, nhưng với chúng tôi, thời gian dài hay ngắn không định nghĩa được độ thấu hiểu. Quan trọng là đúng người, đúng thời điểm", Đại nói.

Bén duyên từ những đêm trực

Năm 2024, trong những ca trực đêm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Đại khi đó là bác sĩ nội trú năm thứ 2 còn Vân là sinh viên y khoa năm thứ 4 đi thực tập lâm sàng.

Ấn tượng về cô sinh viên chăm chỉ, ham học hỏi khiến Đại chú ý, nhưng thời điểm đó anh lựa chọn tập trung cho chương trình nội trú nên không tiến xa hơn.

Khoảng một năm sau, cả hai tình cờ gặp lại khi cùng tham gia một buổi chụp ảnh quảng bá cho nhãn hàng áo blouse. Từ những cuộc trò chuyện công việc, họ kết nối lại và giữ liên lạc như những người bạn.

"Thế giới thật tròn, tôi lại gặp Vân, vẫn xinh xắn và hài hước như ngày nào. Lúc đó tôi mới mạnh dạn xin số điện thoại để trao đổi công việc", Đại nhớ lại.

Vì cùng nghề nên cặp đôi thấu hiểu và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống nhau dễ dàng hơn.

Sau lần gặp ấy, mỗi người tiếp tục theo đuổi công việc và việc học riêng. Đại hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu, còn Vân tập trung tốt nghiệp Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

Đầu năm nay, khi công việc dần ổn định, Đại chủ động mời Vân đi xem phim và chính thức tìm hiểu nhau.

Buổi hẹn đầu tiên của cặp đôi lại mang đậm màu sắc ngành Y. Vân mang theo cả tài liệu ôn tập, còn nội dung trò chuyện chủ yếu xoay quanh kiến thức chuyên môn.

"Đi chơi nhưng cô ấy vẫn cầm theo quyển test, rồi hai đứa ngồi hỏi nhau kiến thức y khoa. Tôi chỉ biết cười vì lúc đó chẳng nhớ được bao nhiêu", anh kể.

Sau đó, Đại ngỏ lời yêu với Vân. Chỉ vài tháng sau khi chính thức hẹn hò, anh quyết định cầu hôn bạn gái.

Đúng người, đúng thời điểm

Theo Đại, nhiều người bất ngờ khi biết cặp đôi quyết định cưới chỉ sau 3 tháng yêu. Tuy nhiên, anh cho rằng thời gian yêu chính thức không phản ánh đầy đủ mức độ thấu hiểu giữa hai người.

Thực tế, trước khi yêu, cả hai đã có nhiều năm quen biết, chứng kiến quá trình học tập, trưởng thành và làm nghề của nhau. Sự đồng điệu trong chuyên môn, cùng khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc khiến Đại tin tưởng vào quyết định của mình.

Ban đầu, gia đình và bạn bè đều bất ngờ trước tốc độ tiến triển của mối quan hệ. Tuy nhiên, khi thấy sự nghiêm túc và những dự định rõ ràng mà cả hai cùng xây dựng, mọi người đều ủng hộ và chúc phúc.

Nụ cười hạnh phúc của Quang Đại và Lê Vân trong bộ ảnh cưới mang đậm dấu ấn nghề nghiệp.

Việc chuẩn bị đám cưới trong thời gian ngắn cũng mang đến không ít áp lực. Đại vừa bắt đầu công việc sau hơn 10 năm học tập liên tục, còn Vân mới tốt nghiệp nên tài chính chưa thực sự dư dả. Bên cạnh đó là lịch trực, lịch khám dày đặc cùng các dự án truyền thông cá nhân.

May mắn cho Đại, Vân không chỉ là người bạn đời mà còn đồng hành trong việc quản lý, vận hành các nền tảng truyền thông số. Sự tỉ mỉ và khả năng sắp xếp công việc của cô giúp mọi kế hoạch diễn ra thuận lợi.

Sau khi kết hôn, cặp đôi hiểu rằng áp lực nghề Y sẽ còn lớn hơn, đặc biệt khi xây dựng gia đình và có thêm thành viên mới trong tương lai.

Để cân bằng cuộc sống, họ lựa chọn đồng hành trong hầu hết công việc. Vân hỗ trợ chồng về chuyên môn truyền thông, còn Đại chia sẻ mọi kế hoạch nghề nghiệp với vợ. Những khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi được dành cho các chuyến đi ngắn như săn mây ở Ba Vì hoặc chăm sóc chú mèo nhỏ mà cả hai cùng nuôi.

"Nguyên tắc của chúng tôi là không mang áp lực bệnh viện về nhà và luôn lắng nghe nhau. Dù bận hay mệt đến đâu, mọi khúc mắc đều được nói ra ngay để không tích tụ", Đại chia sẻ.

Hiện cặp đôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Theo kế hoạch, lễ cưới được tổ chức vào ngày 28/7 tới.