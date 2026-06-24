Em trai 'khóc như mưa' khiến cô dâu bật cười trong đám cưới

Khoảnh khắc vừa xúc động vừa đáng yêu của Việt Dũng khiến chị gái Ngọc Anh đang khóc cũng phải bật cười.

Em trai khóc nấc trong lễ cưới, chúc chị sống lâu trăm tuổi Đang nghẹn ngào vì chị gái đi lấy chồng, Việt Dũng gửi lời chúc khiến cả hội trường bật cười.

Mới đây, video ghi lại khoảnh khắc em trai phát biểu trong lễ cưới của chị gái thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Những lời chia sẻ mộc mạc, chân thành xen lẫn sự vụng về đáng yêu của cậu em khiến nhiều người bật cười.

Trong video, khi được MC hỏi muốn gửi lời nhắn gì tới chị gái và anh rể, cậu em liên tục nghẹn ngào, khóc nấc đến mức nói không thành câu. Đến đoạn cao trào, cậu bất ngờ nói: "Em chúc anh chị sống lâu trăm tuổi". Câu nói khiến cả hội trường cười nghiêng ngả. Ngay cả cô dâu đang rưng rưng xúc động cũng không nhịn được cười.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Ngọc Anh cho biết đám cưới của cô được tổ chức vào ngày 25/1. Nhân vật gây sốt trong đoạn video là em trai cô - Việt Dũng.

"Thực tình hôm đó, tôi cũng không nghĩ em trai mình lại nói được như thế. Bình thường, em ấy không hay chia sẻ hay nói chuyện tình cảm quá nhiều với mọi người trong nhà nên hôm đó ai cũng bất ngờ", Ngọc Anh kể.

Lời chúc phúc chị gái của Dũng khiến hội trường bật cười vì quá đáng yêu.

Gia đình Ngọc Anh sinh sống tại Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Từ nhỏ, do bố mẹ thường xuyên đi làm xa, hai chị em chủ yếu ở cạnh và chơi với nhau.

Dù gắn bó thân thiết, khoảng cách 6 tuổi cũng khiến hai chị em không ít lần cãi vã. Tuy nhiên, theo Ngọc Anh, đó chỉ là những lần giận dỗi trẻ con và chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn.

Ngọc Anh và chồng quen nhau từ lâu. Điều đặc biệt là chú rể cũng rất hòa hợp với Dũng. Gia đình hai bên chỉ cách nhau khoảng 7 km nên việc qua lại khá thuận tiện.

Tuy nhiên, theo Ngọc Anh, điều khiến Dũng xúc động trong ngày chị gái lên xe hoa lại xuất phát từ nỗi lo không được gặp chị nhiều nữa.

"Từ khi học xong đại học rồi về quê làm việc, đi đâu tôi cũng kéo em trai theo. Em ấy sợ chị lấy chồng xong sẽ còn một mình, không có ai chơi cùng nữa", Ngọc Anh kể.

Gia đình cô hiện kinh doanh quán ăn nên hai chị em thường xuyên cùng nhau phụ giúp công việc. Theo lời cô dâu, em trai là người chăm chỉ, sống tình cảm và luôn chủ động hỗ trợ bố mẹ.

Khoảnh khắc Dũng phát biểu trong lễ cưới khiến cả gia đình lẫn các vị khách tham dự không khỏi bất ngờ. Nhiều người đã rơi nước mắt trước những lời tâm sự chân thành của cậu em trai vốn ít khi bộc lộ cảm xúc.

"Mọi người đều khá xúc động, có khóc có cười vì những lời chia sẻ tuy mộc mạc và trẻ con nhưng rất tình cảm. Không ai nghĩ một cậu bé to xác, ít khi nói chuyện tình cảm, đôi lúc hơi nóng tính vì còn trẻ con, lại có thể nói được những điều như vậy trong đám cưới", Ngọc Anh trải lòng.

Gia đình cô dâu Ngọc Anh.