Cậu bé TP.HCM khởi nghiệp bán trà sữa, ế khách vẫn không bỏ cuộc
Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mở quầy nước dịp hè, Phát nhiều ngày ngồi từ trưa đến chiều vẫn vắng khách nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.
Đang nghẹn ngào vì chị gái đi lấy chồng, Việt Dũng gửi lời chúc khiến cả hội trường bật cười.
Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mở quầy nước dịp hè, Phát nhiều ngày ngồi từ trưa đến chiều vẫn vắng khách nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại.
Người phụ nữ đang mang bầu vượt mặt bị một người đàn ông lao vào đánh, cầm dao đe dọa. Sự việc xảy ra ở cửa hàng hoa quả tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
Nụ hôn cuối của người chồng dành cho vợ bên giường bệnh khiến nhiều người nghẹn lòng.
Cristiano Morais (13 tuổi) chiếm sóng mạng xã hội sau màn xuất hiện ấn tượng khi mang bóng vào sân trong trận Ghana đấu Panama ở World Cup.
Cảnh tượng chủ cửa hàng hải sản ở phường Xuân Hòa (Phú Thọ) dùng vòi cao áp xịt nước vào người cụ bà bán rau trên vỉa hè sáng 22/6 khiến nhiều người bức xúc.
Vị khách nước ngoài nói “cảm ơn bố” sau cuốc xe của anh Quang Anh - tài xế taxi ở Ninh Bình - khiến anh kinh ngạc và bật cười.
Trong lúc khởi động trước trận gặp Iraq, Kylian Mbappe liên tục chỉ tay xuống mặt sân để các nhân viên của FIFA xử lý nước tồn đọng. Khoảnh khắc viral trên MXH.
Ông H.H. chuẩn bị đỡ bóng thì bất ngờ ngã quỵ, rồi tử vong trên sân pickleball T.N. tại phường Vũng Tàu (TP.HCM). Sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Hôn lễ của tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang được tổ chức vào tối 21/6 với sự tham gia của người thân, bạn bè và đồng đội thân thiết.
Con riêng của Bích Hạnh đảm nhận vai trò đặc biệt trong hôn lễ tối 20/6 khi trực tiếp mang nhẫn lên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến Văn Thanh nghẹn ngào.