Chi 120 triệu/người đưa con trai sang Mỹ xem Mbappe đá World Cup

Hoàn thành mục tiêu bố mẹ đặt ra suốt năm học, Dũng Trí được thưởng chuyến du lịch Mỹ xem World Cup 2026 và tận mắt xem thần tượng Mbappe thi đấu.

Anh Trung Dũng và con trai Dũng Trí check-in tại sân vận động của Mỹ.

Ngày 28/5, anh Trung Dũng (sinh năm 1983, Hà Nội) cùng vợ và hai con bắt đầu chuyến du lịch Mỹ kéo dài 2 tuần. Kỳ nghỉ hè vốn được gia đình lên kế hoạch từ năm 2025, đến giữa năm nay, anh quyết định kết hợp thêm trải nghiệm đặc biệt là đưa con trai đi xem trận đấu thuộc World Cup.

Điểm đến được cả gia đình lựa chọn là sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ) - nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Pháp và Senegal. Với cậu bé Dũng Trí (12 tuổi), đây không chỉ là lần đầu tiên được bước vào một sân vận động đẳng cấp thế giới mà còn là cơ hội trông thấy thần tượng Mbappe ngoài đời.

"Chuyến đi không đơn thuần là một phần thưởng dành cho con sau một năm học, mà còn là món quà ghi nhận những nỗ lực của con suốt thời gian qua", anh Dũng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngay từ đầu năm học, hai vợ chồng anh đã thống nhất với con trai về những mục tiêu cần hoàn thành như tự sắp xếp việc học, duy trì tập gym, bóng rổ, bóng đá, bơi lội và luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất trên lớp. Khi cậu bé hoàn thành tất cả, cả gia đình thực hiện lời hứa đưa con đi xem thần tượng thi đấu.

Gặp thần tượng ngoài đời

Để chuẩn bị cho chuyến đi, gia đình anh Dũng lên lịch trình khá chi tiết. Trước khi đến New York theo dõi trận đấu, cả nhà dành khoảng một tuần khám phá khu vực miền Tây nước Mỹ. Sau đó, gia đình bay sang New York, lưu trú tại nhà người thân để thuận tiện di chuyển tới sân MetLife.

Hai bố con lựa chọn khu vực khán đài tầng một với mức giá khoảng 900 USD mỗi vé (khoảng 24 triệu đồng). Tính chung cho toàn bộ hành trình kéo dài gần hai tuần, chi phí vào khoảng 120 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống, di chuyển nội địa và vé xem bóng đá.

Khoảnh khắc khó quên với cậu bé 12 tuổi.

Trên sân, tuyển Pháp giành chiến thắng 3-1 trước Senegal với Mbappe ghi 2 bàn. Màn trình diễn của thần tượng khiến Dũng Trí gần như không thể rời mắt.

"Khi bước vào sân vận động và nhìn thấy các cầu thủ khởi động, đặc biệt là lúc Mbappe xuất hiện, con trai tôi gần như vỡ òa. Con liên tục hò hét, gọi tên thần tượng và cổ vũ suốt trận đấu", anh Dũng kể.

Sau khi trận đấu kết thúc, Dũng Trí còn có cơ hội đứng gần khu vực các cầu thủ di chuyển và được tận mắt nhìn thấy Mbappe ở khoảng cách rất gần, khiến trải nghiệm đầu tiên tại World Cup càng trở nên đáng nhớ.

Khoảnh khắc không thể quên

Theo anh Dũng, điều khiến anh xúc động nhất không phải số tiền bỏ ra hay việc được xem một trận cầu đỉnh cao, mà là cảm xúc của con trai khi một ước mơ bấy lâu trở thành hiện thực.

"Buổi tối sau trận đấu, con nói với tôi: 'Bố ơi, con hồi hộp lắm. Con không nghĩ mình được xem và gặp Mbappe sớm như thế này'", anh Dũng chia sẻ.

Người bố cho biết khoảnh khắc nhìn thấy con trai hạnh phúc là phần thưởng lớn nhất đối với vợ chồng anh sau nhiều tháng lên kế hoạch cho chuyến đi.

Cả gia đình đã có chuyến du lịch hè đáng nhớ.

Theo anh, giá trị của hành trình không chỉ nằm ở việc được gặp thần tượng hay hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá, mà còn giúp con hiểu rằng những mục tiêu bản thân kiên trì theo đuổi đều có thể trở thành hiện thực nếu đủ cố gắng.

"Tôi hy vọng sau chuyến đi này, điều con nhớ không chỉ là Mbappe hay một trận đấu lớn, mà còn là bài học rằng mỗi ước mơ đều xứng đáng để mình nỗ lực thực hiện. Khi hoàn thành tốt những việc của mình, con sẽ có cơ hội chạm tới những điều tưởng như rất xa vời", anh Dũng nói.

Với gia đình anh Trung Dũng, chuyến đi hè năm nay vì thế không chỉ là một kỳ nghỉ ở Mỹ, mà còn trở thành ký ức đặc biệt của cả 4 thành viên, khi cậu bé 12 tuổi lần đầu được tận mắt chứng kiến thần tượng thi đấu và hiểu rằng những phần thưởng ý nghĩa luôn đi cùng với sự cố gắng.