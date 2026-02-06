Nữ tiếp viên hàng không yêu anh bộ đội, một năm gặp nhau 2 lần

Đặc thù công việc khiến Thanh Tuyết và Văn Cường ít gặp nhau, liên lạc hạn chế, nhưng sự kiên nhẫn giúp họ đi cùng nhau suốt nhiều năm.

Chuyện tình của Thanh Tuyết và Văn Cường trải qua nhiều khó khăn, thử thách.

Mùa hè năm 2015, Thanh Tuyết (sinh năm 2001, quê An Giang, hiện sống tại TP.HCM) khi đó học lớp 9, gặp chàng trai tên Văn Cường (cùng sinh năm 2001). Cả hai nhanh chóng quen biết khi cùng được chọn đi thi các giải võ cấp tỉnh, rồi sau đó là Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tổ chức tại Nghệ An. Đội tuyển tỉnh tập trung huấn luyện sáng-chiều, tối lại cùng nhau ăn uống, sinh hoạt chung trong khách sạn.

Chuyến xe khách dài từ An Giang ra Nghệ An cùng những ngày thi đấu căng thẳng rồi cười đùa cùng đồng đội khiến tình bạn giữa hai người trở nên khăng khít.

Lên cấp 3, Tuyết bắt đầu nhận ra mình thích Cường. Cô tìm đủ cách để “tình cờ” gặp lại, nhờ xe đi học, kiếm cớ chạm mặt. Giữa năm lớp 10, Tuyết chủ động tỏ tình nhưng bị từ chối.

Tình cảm giữa hai người nhen nhóm từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Anh nói bất ngờ vì không nghĩ tôi thích anh, với lại trước đó hai đứa có hiểu lầm nhỏ. Tôi chọn rút lui", Tuyết kể.

Nhưng cũng từ lần tỏ tình ấy, Cường bắt đầu chú ý đến Tuyết nhiều hơn. Cuối năm lớp 10, chính Cường là người ngỏ lời tìm hiểu lại và Tuyết đồng ý.

Sau này, khi biết Cường quyết định thi vào quân đội, Tuyết không phản đối mà hoàn toàn ủng hộ. Với cô, đó là dấu hiệu của một người dám bước ra khỏi vùng an toàn, dù phải ôn thi lại thêm một năm. Hiện tại, anh công tác trong quân đội tại quê nhà An Giang.

Khi Tuyết đến năm 3 đại học và nảy ra ý định thi tiếp viên hàng không, Cường cũng là người động viên nhiều nhất. Và rồi cô đã đạt được ước mơ của mình.

Văn Cường luôn cố gắng động viên, trấn an tinh thần bạn gái từ xa.

Tuyết tâm sự, thử thách lớn nhất khi yêu một anh bộ đội là điện thoại bị hạn chế, liên lạc khó khăn, một năm chỉ gặp nhau hai lần vào dịp Tết và hè, mỗi lần chỉ vỏn vẹn vài ngày.

“Buồn thì buồn lắm. Người ta có chuyện là gọi người yêu tới liền, còn mình cái gì cũng tự làm. Có lúc chán nản vô cùng”, Tuyết thừa nhận.

Nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua. Cường luôn cố gắng động viên, trấn an tinh thần bạn gái từ xa. Khi Tuyết trở thành tiếp viên, cô chủ động sắp xếp bay ra Hà Nội thăm người yêu vài lần trong năm.

"Tôi hay gọi anh là 'não cá vàng' vì anh hay quên đủ thứ. Nhưng bất ngờ là anh lại nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi bay thực tập, lúc đó tôi cảm nhận rõ anh thật sự tôn trọng nghề nghiệp của mình”, cô gái 24 tuổi nói.

Tuyết thừa nhận mình hay giận, chuyện nhỏ cũng có thể đem ra hờn dỗi. Nhưng suốt nhiều năm yêu xa, Cường chưa từng lớn tiếng hay cáu gắt với cô.

Hiện mối quan hệ của Tuyết và Cường đều nhận được sự đồng ý từ bố mẹ 2 bên. Cả 2 cho biết không quá áp lực chuyện cưới xin vào thời điểm hiện tại.