Beckham quay lưng với Messi?

David Beckham đưa Lionel Messi đến Inter Miami để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Nhưng tại World Cup 2026, ông lại phải mong chính siêu sao người Argentina dừng bước.

Beckham và Messi cùng tạo nên thành công của Inter Miami, nhưng sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến tại bán kết World Cup 2026. Ảnh: Marco Bello/Reuters.

Năm 2023, David Beckham tạo nên cơn sốt khi đưa Lionel Messi đến Inter Miami, thương vụ được xem là bước ngoặt giúp đội bóng non trẻ của MLS trở thành hiện tượng toàn cầu.

Thế nhưng, World Cup 2026 lại đặt ra một tình huống hiếm gặp: Huyền thoại người Anh buộc phải mong chính ngôi sao góp phần hiện thực hóa giấc mơ của mình dừng bước trước tuyển Anh. Ở khía cạnh thương mại, mọi chuyện lại khác - bất kể đội nào vào chung kết, hệ sinh thái Beckham xây dựng tại Miami vẫn hưởng lợi từ sức hút của giải đấu.

Beckham chọn tuyển Anh hay Messi?

Đại chiến Anh - Argentina ở bán kết World Cup 2026 không chỉ đưa Lionel Messi và Jude Bellingham vào tâm điểm. Một nhân vật khác cũng được truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý là David Beckham.

Theo Marca, cựu đội trưởng tuyển Anh gần như chắc chắn sẽ cổ vũ "Tam sư". Điều đó đồng nghĩa ông phải đứng về phía đối lập với chính Messi, cầu thủ được xem là bản hợp đồng quan trọng nhất trong lịch sử Inter Miami, câu lạc bộ mà chính Beckham đang sở hữu.

Beckham không quay lưng với Messi, nhưng trong 90 phút trên sân, tình yêu dành cho đội tuyển quê hương buộc ông phải mong siêu sao người Argentina dừng bước tại World Cup.

Nhìn lại hành trình Inter Miami sẽ thấy rõ hơn thế khó này. Theo MLSsoccer.com, Beckham là người đặt nền móng cho đội bóng, còn Messi là người đưa dự án sang một chương hoàn toàn mới. Từ khi cập bến MLS năm 2023, Messi lập tức giúp Inter Miami giành Leagues Cup - danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB trước khi mang về thêm Supporters' Shield và MLS Cup. Quan trọng hơn, sự xuất hiện của anh biến đội bóng non trẻ thành thương hiệu được theo dõi trên toàn cầu.

Từ ngày Messi đặt chân đến Mỹ, Beckham gần như luôn xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của Inter Miami: trực tiếp chào đón Messi trong lễ ra mắt, nhiều lần xuống sân ăn mừng cùng đội sau các danh hiệu, không ít lần công khai ca ngợi ảnh hưởng của Messi với CLB. Hình ảnh hai người sánh vai dần trở thành biểu tượng mới của Inter Miami.

David Beckham và Lionel Messi ăn mừng chức vô địch MLS Cup cùng Inter Miami. Ảnh: @davidbeckham/Instagram.

Sau chiến thắng của Argentina trước Ai Cập, Beckham từng gọi Messi là một con người rất đặc biệt, không chỉ bởi những gì "El Pulga" thể hiện trên sân cỏ mà còn vì nhân cách ngoài đời.

Chính sự ngưỡng mộ ấy khiến bán kết World Cup 2026 trở thành tình huống hiếm có, khi Beckham buộc phải đứng ở chiến tuyến đối lập với ngôi sao quan trọng nhất của Inter Miami.

Nhưng với Beckham, cuộc đối đầu Anh - Argentina chưa bao giờ đơn thuần là một trận bóng. Đó là mối kình địch kéo dài hàng thập kỷ, từ "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona ở World Cup 1986, đến chiếc thẻ đỏ khiến chính Beckham trở thành tâm điểm chỉ trích ở World Cup 1998. Những ký ức ấy khiến lựa chọn của ông gần như không có gì phải bàn cãi.

Theo The Sun, thay vì những màn ăn mừng đầy cảm xúc như sau chiến thắng của tuyển Anh trước Na Uy, Beckham nhiều khả năng sẽ phải giữ vẻ ngoài điềm tĩnh trước hàng triệu ống kính truyền hình khi "Tam sư" chạm trán Argentina của Messi.

Đó cũng là nghịch lý lớn nhất của trận đấu vì người góp phần hiện thực hóa giấc mơ của Beckham giờ lại là đối thủ mà ông phải mong thất bại.

Beckham vẫn thắng lớn

Nếu bán kết World Cup 2026 đặt Beckham vào thế khó về mặt cảm xúc thì ở khía cạnh tài chính, đây lại là sự kiện giúp đế chế ông xây dựng tại Miami được quảng bá trên quy mô toàn cầu.

Theo The Telegraph, World Cup 2026 đang vô tình đưa Miami trở thành một trong những tâm điểm của bóng đá thế giới.

Trong bối cảnh đó, câu lạc bộ Inter Miami, tổ hợp Miami Freedom Park hay thương hiệu thực phẩm bổ sung IM8 của Beckham cũng được hưởng lợi khi liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế.

Với Beckham, World Cup không chỉ diễn ra trên sân cỏ. Mỗi lần Messi trở thành tâm điểm, giá trị hình ảnh của Inter Miami cũng tiếp tục được củng cố. Đó là hiệu ứng truyền thông mà rất ít chủ sở hữu CLB trên thế giới có được.

David Beckham không chỉ là gương mặt đại diện mà còn là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và giá trị thương hiệu của Inter Miami. Ảnh: Marco Bello/Reuters.

Nếu Argentina giành quyền vào chung kết, sức hút của Messi sẽ tiếp tục được đẩy lên ở quy mô toàn cầu. Điều đó không chỉ giúp Inter Miami - nơi siêu sao người Argentina thi đấu - duy trì sự chú ý của truyền thông, mà còn mang lại hiệu ứng tích cực cho IM8, thương hiệu thực phẩm bổ sung có Messi làm đại sứ.

Doanh nghiệp này được kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 200 triệu USD trong năm nay. Với Beckham, thành công của Messi cũng đồng nghĩa những dự án kinh doanh gắn với tên tuổi của cả hai tiếp tục được hưởng lợi về giá trị thương hiệu.

Nếu tuyển Anh chiến thắng, Beckham lại xuất hiện với tư cách biểu tượng của bóng đá xứ sương mù.

The Telegraph cho biết mỗi lần ông xuất hiện trên màn hình lớn tại các sân đấu ở World Cup đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ. Sức hút của Beckham với công chúng vì thế vẫn được duy trì.

Chính nhờ những bước đi khôn ngoan này, tạp chí Forbes ước tính tài sản của Beckham hiện đã vượt mốc 1 tỷ USD . Khối tài sản ấy phản ánh thành công của Beckham trong vai trò doanh nhân, chứ không còn đơn thuần là một cựu cầu thủ.

Về mặt cảm xúc, Beckham dường như chỉ có một lựa chọn: cổ vũ tuyển Anh. Nhưng về mặt thương mại, gần như ông vẫn là người được hưởng lợi dù Messi hay tuyển Anh giành vé vào chung kết World Cup 2026.