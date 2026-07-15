Clip ăn mừng gây bão của Lamine Yamal

Chiến thắng trước tuyển Pháp chưa kịp hạ nhiệt, Lamine Yamal đã khiến người hâm mộ thích thú khi đăng ngay clip TikTok ăn mừng sau trận.

Lamine Yamal đăng TikTok ngay sau khi hạ tuyển Pháp. Ảnh cắt từ clip.

Chỉ ít giờ sau trận bán kết rạng sáng 15/9 (giờ Việt Nam), trên kênh TikTok cá nhân với hơn 51 triệu người theo dõi, Lamine Yamal đăng tải đoạn video ngắn ăn mừng chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước tuyển Pháp.

Trong đoạn video, ngôi sao 19 tuổi mặc áo trắng in logo tuyển Tây Ban Nha, lắc lư theo điệu nhạc và chia sẻ dòng trạng thái: "ESPAÑAAAA EN LA FINAL!!! pardon, pardon" (Tạm dịch: Tây Ban Nha vào chung kết rồi! Xin lỗi, xin lỗi).

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 22 triệu lượt xem, 5 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận sau 3 tiếng đăng tải.

Nhiều người hâm mộ hài hước cho rằng Yamal vừa giúp Tây Ban Nha loại Pháp xong đã lập tức lên TikTok ăn mừng, trong khi không ít CĐV gọi anh là "cơn ác mộng của tuyển Pháp".

Chiến thắng trước Pháp giúp Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử giành quyền vào chung kết World Cup. Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của toàn đội, Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm với thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Theo thống kê, tiền đạo sinh năm 2007 sẽ bước vào trận chung kết diễn ra ngày 20/7 khi mới 19 tuổi và 6 ngày, qua đó vượt Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết World Cup.

Trên sân AT&T, tại Arlington (bang Texas, Mỹ), Yamal thể hiện tầm ảnh hưởng trong lối chơi của Tây Ban Nha. Anh liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải, khiến hậu vệ Lucas Digne nhiều lần rơi vào thế bị động. Chính Yamal mang về quả phạt đền mở tỷ số sau pha bứt tốc buộc Digne phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Yamal đã thể hiện vai trò vượt trội trong lối chơi của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.

Đầu hiệp hai, tài năng trẻ 19 tuổi còn đưa bóng vào lưới sau pha xử lý kỹ thuật vượt qua Digne, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở chiều ngược lại, Kylian Mbappe - người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng - đã có một trận đấu mờ nhạt. Tiền đạo người Pháp tung ra 3 cú sút nhưng đều không trúng đích và rơi vào thế việt vị 3 lần.

Dưới sức ép từ hàng phòng ngự Tây Ban Nha, hàng công được đánh giá rất cao của "Les Bleus" gần như không tạo ra khác biệt.

Với chiến thắng trước tuyển Pháp, "La Roja" trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.