Đại tướng Phan Văn Giang tưởng niệm liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 25/7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, dẫn đầu đoàn công tác. Tham dự lễ dâng hương còn có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các lãnh đạo sở ban ngành, chính quyền địa phương.

Hoạt động tưởng niệm cũng được thực hiện tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ. Đoàn dâng hương tại nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Chuyến công tác thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Chuyến công tác mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình. Nhiệm vụ cũng đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ trên cả nước.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7, báo cáo Đại tướng Phan Văn Giang về tiến độ triển khai nhiệm vụ của các lực lượng. Nội dung báo cáo tập trung vào kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường.

Đại tướng Phan Văn Giang quan sát các di vật được tìm thấy trong đợt quy tập hài cốt tại rãnh mộ A, nay được bảo quản thận trọng và cất trong tủ kính.

Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra khu vực tìm kiếm và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Sau đó, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà động viên các lực lượng đang ngày đêm tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trung tướng Bùi Trọng Vĩnh, Cục trưởng Cục bảo vệ An ninh Quân đội, xúc động khi tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội và các địa phương quan tâm chỉ đạo. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, tính đến ngày 24/7, lực lượng đã quy tập được 101 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rãnh mộ A, phía sau Nhà truyền thống. Trước đó, ngày 23/7, Đội quy tập phát hiện khu vực rãnh mộ mới, cách vị trí A khoảng 50 m. Bước đầu đào tìm, đội phát hiện 3 hài cốt, 1 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, cùng nhiều di vật.

Chuyến công tác của Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tiếp tục lan tỏa giá trị của chính sách “Đền ơn đáp nghĩa", góp phần chăm lo người có công với cách mạng. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước và góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể; đặc biệt, khu mộ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật; lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu; rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Thông tin được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức, TP. Đồng Nai, sáng 25/7.