Võ sĩ Quyền Anh bị 'tấn công' khi tháo túi nâng ngực sau 18 năm

Avril Mathie, nữ võ sĩ quyền Anh người Australia, lên tiếng đáp trả những bình luận miệt thị ngoại hình sau 18 năm nâng ngực.

Avril Mathie sau khi tháo túi ngực. Ảnh: avrilmathie/Instagram.

Trên trang cá nhân, Avril Mathie chia sẻ ảnh chụp màn hình một số bình luận tiêu cực nhắm vào ngoại hình của cô sau khi tháo bỏ túi ngực silicon. Những lời lẽ mang tính chế giễu, đánh giá cơ thể nữ võ sĩ, theo News.com.au.

Mathie cho biết cô không để những ý kiến ác ý ảnh hưởng đến tinh thần. Nữ võ sĩ nhấn mạnh bản thân hiện cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn bao giờ hết với cơ thể của mình.

"Tôi yêu cơ thể tự nhiên của mình", cô viết, đồng thời khẳng định không quan tâm đến những đánh giá mang tính phán xét từ người khác.

Bài đăng của Avril Mathie nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người theo dõi. Nhiều người để lại bình luận động viên, khen ngợi nguồn năng lượng tích cực mà cô lan tỏa. Không ít ý kiến cho rằng việc miệt thị ngoại hình phụ nữ, đặc biệt sau những quyết định cá nhân liên quan đến sức khỏe, là hành động khó chấp nhận.

Trước đó, vào cuối năm 2023, nữ võ sĩ 38 tuổi từng tiết lộ về ca phẫu thuật tháo bỏ túi silicon sau 18 năm. Theo chia sẻ, cô đặt túi ngực từ năm 19 tuổi, trong giai đoạn chịu nhiều áp lực về chuẩn mực ngoại hình và cảm thấy thiếu tự tin với cơ thể.

Sau nhiều năm, khi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ phát hiện túi ngực không còn ở tình trạng tốt và khuyến nghị cô cân nhắc tháo bỏ hoặc thay mới. Cuối cùng, Mathie quyết định loại bỏ hoàn toàn. Cô cho biết đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình.

Không chỉ với lý do sức khỏe, nữ võ sĩ nói việc tháo túi ngực còn giúp cô thay đổi cách nhìn về bản thân. Mathie thừa nhận trước đây cô từng bị ảnh hưởng bởi áp lực ngoại hình từ môi trường xung quanh, nhưng theo thời gian đã học được cách chấp nhận và yêu vẻ đẹp tự nhiên.

Bên cạnh thay đổi về diện mạo, quyết định này cũng tác động tích cực đến sự nghiệp thể thao của cô. Theo Avril Mathie, việc không còn túi ngực giúp cô di chuyển linh hoạt hơn trong tập luyện và thi đấu, đặc biệt ở các động tác phòng thủ và ra đòn trên sàn đấu.

Avril Mathie sinh năm 1987, từng là người mẫu tại Sydney trước khi chuyển sang theo đuổi quyền Anh chuyên nghiệp. Cô giành danh hiệu Hoa hậu Bikini Australia năm 2012, sau đó đại diện quốc gia tham dự Miss Swimsuit USA International 2014 và lọt vào nhóm thí sinh nổi bật.

Từ giữa những năm 2010, Mathie tập trung cho boxing, thi đấu ở hạng siêu ruồi (super flyweight) và góp mặt tại nhiều sự kiện quyền Anh chuyên nghiệp tại Mỹ. Bên cạnh thi đấu, cô còn xây dựng hình ảnh vận động viên, HLV thể hình, tích cực chia sẻ nội dung về tập luyện, dinh dưỡng và lối sống khỏe mạnh, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.