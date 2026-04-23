'Vua YouTube' lại bị kiện

Công ty truyền thông của MrBeast bị cựu nhân viên đệ đơn kiện với các cáo buộc quấy rối tình dục và phân biệt giới tính trong môi trường làm việc.

Nguyên đơn là Lorrayne Mavromatis - cựu quản lý cấp cao tại Beast Industries giai đoạn 2022-2025. Cô cho rằng tình trạng quấy rối nhắm vào nhân viên nữ tại công ty đã bị “làm ngơ”, còn các khiếu nại thì không được xử lý nghiêm túc.

Theo đơn kiện, Mavromatis từng đảm nhiệm vị trí phụ trách Instagram trước khi được thăng chức, nhưng sau đó bị sa thải vì lên tiếng về “môi trường làm việc thiếu các quyền lợi cơ bản cho người lao động”. Cô cũng cáo buộc mình bị đối xử bất công so với đồng nghiệp nam.

Một chi tiết gây chú ý trong hồ sơ tòa án cho thấy khi Mavromatis thắc mắc vì sao MrBeast (27 tuổi, tên thật Jimmy Donaldson) không làm việc cùng mình ở một số dự án, cựu CEO James Warren được cho là đã trả lời rằng ngoại hình của cô “có sức ảnh hưởng mang tính gợi dục” đối với nam YouTuber.

Mavromatis nói thêm cô nhanh chóng bị giáng chức, chuyển sang một bộ phận ít quan trọng - nơi nội bộ gọi là “chỗ sự nghiệp đi vào ngõ cụt”. Chưa đầy 3 tuần quay lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản, cô bị sa thải với lý do “quá giỏi so với vị trí”.

Mavromatis cho biết cô đã phải chịu tổn thương tinh thần, sự xấu hổ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý. Cô yêu cầu được bồi thường tiền lương, phúc lợi bị mất và phục hồi công việc.

Phía Beast Industries bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là đơn kiện “câu view” dựa trên những thông tin sai lệch. Công ty khẳng định có đầy đủ bằng chứng, bao gồm tin nhắn, tài liệu và lời khai nhân chứng để phản bác.

Đại diện công ty cũng cho biết việc sa thải Mavromatis không liên quan đến năng lực cá nhân mà nằm trong đợt tái cơ cấu, khi nhiều vị trí của cả nam và nữ đều bị cắt giảm.

MrBeast hiện là YouTuber có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới với hơn 470 triệu người đăng ký. Anh từng vướng một số tranh chấp pháp lý trước đó, bao gồm cáo buộc “bóc lột thí sinh” trong show Beast Games - điều anh đã phủ nhận.