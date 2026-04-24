Không nhận ra các phú nhị đại Trung Quốc

Từng gắn với nhiều định kiến, thế hệ phú nhị đại Trung Quốc dần thay đổi hình ảnh khi tự điều hành công ty, trở thành kiểu sếp được nhiều lao động trẻ ưa chuộng.

Phú nhị đại là con cái của những gia đình giàu có ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: Sohu.

"Phú nhị đại" là thuật ngữ xuất hiện từ những năm 2000, dùng để chỉ con cái của những gia đình giàu lên sau công cuộc cải cách năm 1978, theo SCMP. Trước đây, cụm từ này thường mang sắc thái tiêu cực, gắn với sự nuông chiều và phong cách sống phô trương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, cách nhìn về nhóm này đang có nhiều chuyển biến.

Theo chia sẻ từ một bộ phận người lao động trẻ, các công ty do phú nhị đại sáng lập thường có môi trường làm việc dễ thở, ít áp lực hơn so với mặt bằng chung. Điều này phù hợp với xu hướng "nằm yên" (tang ping), chỉ lối sống chỉ làm đủ để duy trì công việc, xuất hiện như phản ứng trước áp lực làm việc cường độ cao. Khái niệm tương tự "quiet quitting" (làm việc cầm chừng) cũng được nhắc đến rộng rãi trên mạng xã hội.

Shi Zhancheng nhận nhiều lời khen khi tạo môi trường làm việc dễ thở hơn cho nhân viên. Ảnh: voguechina/Instagram.

Nhiều nhân viên dưới trướng thế hệ phú nhị đại cho biết họ không bị ép tăng ca, ít chịu áp lực về hiệu suất và có sự linh hoạt trong giờ giấc. Một số trường hợp thậm chí mô tả trải nghiệm làm việc như đang đi nghỉ, khi người quản lý không quá khắt khe trong việc đánh giá kết quả.

Những chia sẻ này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm và cả sự ghen tị từ cộng đồng mạng. Không ít ý kiến gọi đây là công việc trong mơ trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, nơi việc tìm một công việc có thời gian nghỉ hợp lý cũng không dễ dàng.

"Tôi ghen tị thật sự. Ngay cả việc tìm một công việc có 2 ngày nghỉ mỗi tuần cũng khó", một bình luận cho hay.

Bên cạnh đó, một bài đăng nhận được hơn 20.000 lượt thích còn chia sẻ cách nhận diện công ty do phú nhị đại điều hành. Theo đó, người viết khuyên người dùng nên tìm các doanh nghiệp dưới 3 năm tuổi, quy mô dưới 50 nhân viên. Đây là dấu hiệu cho thấy người sáng lập trực tiếp quản lý. Ngoài ra, vốn điều lệ thường trên 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD ) và không phụ thuộc vốn bên ngoài.

Bài viết cũng gợi ý kiểm tra mạng xã hội của nhà tuyển dụng. Nếu người sếp thường xuyên du lịch nước ngoài và có lối sống thư thả, khả năng cao sẽ không tạo áp lực lớn lên nhân viên.

Đơn cử, Shi Zhancheng, người thừa kế thương hiệu khăn Grace, sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi trên nền tảng video ngắn. Với tài khoản mang tên "Cậu chủ khăn tắm", anh tạo nội dung hài hước xoay quanh câu chuyện gia đình để quảng bá thương hiệu theo cách mới mẻ.

Hay như Luo Cheng, con trai thứ của nhà sáng lập chuỗi bánh Holiland, cũng thu hút hơn 3 triệu người theo dõi. Tài khoản của anh được xem như kênh trực tiếp để người tiêu dùng góp ý về sản phẩm mới của thương hiệu.

Sự xuất hiện của một bộ phận phú nhị đại theo hướng chuyên nghiệp, kết hợp nguồn lực gia đình với tư duy hiện đại, đang góp phần thay đổi định kiến lâu nay. Nhiều người được đánh giá cao khi xây dựng môi trường làm việc cởi mở, phù hợp hơn với nhu cầu và kỳ vọng của thế hệ lao động trẻ.