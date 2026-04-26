TikToker triệu view bị chỉ trích vì bỡn cợt nhóm nhạc Hàn Quốc

Sau phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến EXO, Hà Vy thừa nhận sai sót, xóa video, ẩn kênh nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều.

TikToker buộc lên tiếng sau phát ngôn "thiếu suy nghĩ" về EXO. Ảnh: apinvy/Instagram.

TikToker Hà Vy, sở hữu hơn 500.000 lượt theo dõi trên TikTok, đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng fan, cô đã lên tiếng vào chiều 26/4, thừa nhận sai sót, cho biết bản thân "chưa nghĩ thấu", tự nhận câu nói của mình là "kém duyên" và quyết định xóa clip để tránh lan truyền năng lượng tiêu cực.

"Tôi không cố ý tấn công thành viên EXO hay cộng đồng người hâm mộ EXO-L, càng không phủ nhận sự phấn đấu của cả nhóm trong 12 năm qua. Bình luận tối qua (ngày 25/4-PV) của tôi thật sự thiếu suy nghĩ", cô nói.

Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của nhiều người, bởi họ cho rằng Hà Vy cần một lời xin lỗi chính thức và trực tiếp hơn.

Sự việc bắt đầu sau chuyến lưu diễn PLANET #6 - EXhOrizon của EXO tại TP.HCM tối 25/4. Hà Vy đăng tải một video trên kênh TikTok phụ, chia sẻ suy nghĩ về đội hình biểu diễn của nhóm. Trong clip, cô tỏ ra bất ngờ khi EXO chỉ xuất hiện với 5 thành viên, trong khi ban đầu nhóm ra mắt 12 người, đồng thời đặt câu hỏi ai sẽ đảm nhận phần hát khi thiếu vắng một số cái tên quen thuộc.

Đặc biệt, câu nói đùa liên quan đến việc thành viên Sehun "hay quên lời", kèm theo thái độ cười cợt, đã khiến đông đảo fan EXO cảm thấy bị xúc phạm.

Ngay sau khi video lan truyền, Hà Vy vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô đã phát ngôn thiếu tìm hiểu, nhất là khi không trực tiếp tham dự concert nhưng vẫn đưa ra nhận xét mang tính mỉa mai.

Nhiều người hâm mộ trong fandom EXO bức xúc, cho rằng concert tối 25/4 không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là khoảnh khắc họ chờ đợi suốt nhiều năm, nên cách đùa cợt của nữ TikToker bị đánh giá là thiếu tinh tế.

Trước áp lực dư luận, Hà Vy nhanh chóng xóa đoạn video gây tranh cãi và ẩn luôn kênh TikTok phụ vào tối cùng ngày. Khi được hỏi về lý do, cô phản hồi một bình luận của người dùng bên dưới video, cho rằng bản thân nhận ra phát ngôn của mình chưa phù hợp. Hà Vy nhấn mạnh cô không có ý xúc phạm EXO hay người hâm mộ, đồng thời thừa nhận đây là một bài học lớn trong cách phát ngôn trên mạng xã hội.

TikToker Hà Vy (sinh năm 2000) được yêu mến nhờ phong cách gần gũi, tự nhiên. Cô thường chia sẻ nội dung về phong cách sống, thời trang, du lịch và tình bạn bền chặt với nhóm bạn.