TikToker Gon Pink đính chính

Trước những nghi vấn dùng chuyện riêng tư để làm truyền thông, Gon Pink lên tiếng phủ nhận.

TikToker Gon Pink khẳng định không mang chuyện ly hôn cùng chồng thu hút lượt xem cho các phiên livestream. Ảnh: Gon Pink/Facebook.

Ngày 20/4, TikToker Gon Pink đăng tải video xuất hiện cùng chồng cũ xác nhận thông tin ly hôn gây xôn xao mạng xã hội. Một ngày sau đó, cô tiếp tục lên tiếng làm rõ những hiểu lầm xoay quanh vụ việc.

"Gon sẽ không bao giờ quên được hơn 24 tiếng vừa qua", nữ TikToker mở đầu bài viết, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên từ gia đình, bạn bè đến cả những người chưa từng gặp.

Bên cạnh đó, Gon Pink cho biết cô đọc được không ít ý kiến trái chiều. Cô quyết định lên tiếng để tránh những suy diễn không đáng có.

Về nghi vấn "tận dụng chuyện riêng để làm truyền thông", Gon Pink đưa ra loạt lý do phủ nhận. Theo cô, phiên Megalive ngày 20/4 vốn là lịch cố định hàng tháng, không trùng dịp đặc biệt hay chiến dịch lớn, thậm chí một số nhãn hàng quen còn không tham gia. Vì vậy, đây không phải thời điểm lý tưởng để triển khai bất kỳ hoạt động PR nào.

Nữ TikToker cũng đặt vấn đề: "Sao Gon phải 'tự tung tin đồn rồi công bố' lòng vòng chi cho mất 2 bước, mà không là người đầu tiên tự công bố việc này, 'đánh úp' bằng việc đang bình thường đùng cái đăng video thông báo ly hôn, thì sẽ tập trung được nhiều tương tác hơn chứ?".

Bên cạnh đó, cô cho biết nếu mục đích là tăng tương tác cho livestream, việc đăng video từ sớm sẽ hợp lý hơn nhiều, thay vì đăng vào thời điểm gần kết thúc phiên live.

Gon Pink và chồng trong video xác nhận ly hôn.

Giải thích về thời điểm đăng tải thông báo, Gon Pink cho biết bản thân đã rơi vào tình huống khó xử khi hàng loạt bình luận tiêu cực và thông tin sai lệch lan nhanh trên mạng xã hội, ảnh hưởng không chỉ đến cô mà còn đến gia đình, đặc biệt là con nhỏ.

"Nếu im lặng, mọi thứ có thể đi xa hơn. Nhưng nếu lên tiếng ngay, lại dễ bị hiểu theo hướng khác", cô chia sẻ.

Gon Pink khẳng định một phiên livestream không đáng để đánh đổi bằng việc mang chuyện buồn gia đình ra làm công cụ truyền thông, và càng không mong câu chuyện riêng bị hiểu sai.

Khép lại, nữ TikToker không yêu cầu công chúng phải đứng về phía mình, nhưng mong mọi người có thể nhìn nhận sự việc một cách nhẹ nhàng hơn, thay vì vội vàng quy chụp hay khai thác câu chuyện theo hướng tiêu cực.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền hàng loạt bài viết xoay quanh nghi vấn rạn nứt trong mối quan hệ của vợ chồng Gon Pink. Nhiều cụm từ như "Gon Pink và chồng" hay "Gon Pink và Phan Tuấn Vũ" nhanh chóng lọt top tìm kiếm, kéo theo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Gon Pink, tên thật Nguyễn Nghi Văn (sinh năm 2000), là một trong những TikToker nổi bật với lượng theo dõi khoảng 4 triệu. Cô ghi dấu ấn nhờ các video mang phong cách vui nhộn, tích cực, đồng thời hoạt động sôi nổi trong vai trò KOL, thường xuyên xuất hiện tại sự kiện và livestream bán hàng. Bên cạnh đó, cô còn phát triển công việc kinh doanh riêng trong lĩnh vực làm đẹp tại TP.HCM.

Về phía Phan Tuấn Vũ, anh hoạt động trong ngành bất động sản và cũng có độ nhận diện nhất định trên mạng xã hội, từng được nhắc đến qua nhiều thương vụ liên quan đến người nổi tiếng.

Cả hai về chung một nhà vào năm 2022 và nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các nội dung đời sống lẫn công việc. Hình ảnh cặp đôi gắn bó, xây dựng cuộc sống ổn định từng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng.