TikToker Gon Pink trước khi ly hôn

Tối 20/4, TikToker Gon Pink và chồng là Phan Tuấn Vũ (thường gọi là Út Vũ) xác nhận đã chia tay sau thời gian không còn tìm được tiếng nói chung, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 4 năm. Cả hai cho biết sẽ giữ sự tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau chăm sóc con.
Trước đó, cặp đôi từng nhận được nhiều sự quan tâm nhờ hình ảnh gắn bó trong đời sống và công việc. Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) là gương mặt quen thuộc trên TikTok với hơn 3,3 triệu người theo dõi. Bắt đầu hoạt động từ năm 2021, cô dần thu hút sự chú ý nhờ các nội dung mang màu sắc hài hước, gần gũi.
Đến năm 2022, tên tuổi của Gon Pink được biết đến hơn với nhiều video đạt lượng xem cao. Phong cách sáng tạo đa dạng, tự nhiên là một trong những yếu tố giúp cô được cộng đồng mạng nhắc đến với biệt danh "bà hoàng content".
Bên cạnh vai trò nhà sáng tạo nội dung, Gon Pink còn hoạt động như một KOL, tham gia sự kiện và livestream bán hàng. Từ giữa năm 2023, cô bắt đầu thử sức với hình thức livestream và thu hút sự quan tâm của người xem. Ngoài ra, cô còn kinh doanh riêng trong lĩnh vực làm đẹp và từng cùng chồng tham gia hoạt động liên quan đến bất động sản, làm chủ một salon tóc ở TP.HCM.
Ngoài ra, cô sở nhiều đồ hiệu, xế hộp đắt tiền, hàng loạt sổ đỏ, cuộc sống sang chảnh thường xuyên đi du lịch. Một số sản phẩm nội dung của Gon Pink ghi nhận lượng tương tác cao, trong đó có series "Đại minh tinh" với hàng chục triệu lượt xem, cho thấy mức độ lan tỏa trên nền tảng số.
Trong khi đó, Phan Tuấn Vũ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sở hữu lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Anh từng được nhắc đến qua các giao dịch với một số người nổi tiếng, cá nhân có ảnh hưởng.
Cặp đôi kết hôn năm 2022 và có một con gái, chào đời vào tháng 9/2024. Trên mạng xã hội, cả hai thường chia sẻ hình ảnh đời sống gia đình, công việc cũng như những chuyến đi cùng nhau. Những nội dung này từng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
