Cặp đũa lệch đình đám Campuchia đã ly hôn

Năm 2017, hình ảnh cặp đôi Lucy LuvElla và Pen Visa (đến từ Phnom Penh, Campuchia) gây sốt khắp các diễn đàn MXH châu Á vì ngoại hình được cho là không tương xứng. Trong khi Lucy nổi bật như hot girl, Pen lại có vẻ ngoài khiêm tốn hơn nhiều so với nửa kia. Khi đó, Lucy bị nghi ngờ đến với Pen vì tiền hoặc đôi trẻ cố tình cưới nhau để câu kéo sự chú ý.
Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Pen cho biết anh quen Lucy vào dịp Valentine năm 2014. Khi đó, Pen là giảng viên tại trung tâm giáo dục về trao đổi ngoại tệ và chứng khoán, còn Lucy là học trò của anh. Chênh lệch một tuổi, cặp "thầy trò" nhanh chóng dành cho nhau nhiều thiện cảm và tiến tới hẹn hò.
Pen khẳng định hồi mới quen, anh vừa kém sắc vừa không giàu bằng vợ. Gia đình Lucy không muốn con gái kết hôn với chàng trai không giàu có. Thậm chí, nhiều người đến tận nhà để xin cưới Lucy, hứa tặng nhà, xe… nhưng cô không đồng ý. Trải qua khoảng thời gian khó khăn, cả hai nên duyên vợ chồng vào năm 2015, sau một năm yêu nhau.
Pen và Lucy đón con gái đầu lòng vào năm 2016, đặt tên là Bell. Sau khi xây dựng gia đình, Pen nghỉ việc ở trung tâm, cùng vợ mở công ty phân phối sản phẩm làm đẹp, ăn nên làm ra và mở rộng nhiều đại lý trong và ngoài nước. Năm 2018, cặp đôi có thêm con gái, đặt tên là Bin.
Lucy từng chia sẻ Pen luôn là người đồng hành, hỗ trợ đắc lực và chỗ dựa tinh thần cho cô. Dù đã chứng minh tình cảm chân thành bằng cuộc hôn nhân, hai người đôi khi vẫn nhận về không ít bình luận ác ý trên trang cá nhân, tò mò "khi nào chia tay".
Bẵng đi một thời gian, cặp đũa lệch Campuchia không còn nhận được nhiều sự quan tâm như trước. Theo thông tin được Lucy công khai, cô và chồng đã ly hôn từ ngày 4/1/2023. Cái kết này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó, đôi trẻ từng được xem là minh chứng cho việc tình yêu có thể vượt qua mọi định kiến ngoại hình.
Sau khi chia tay, Lucy gần như không còn chia sẻ về đời sống riêng tư. Trang cá nhân của cô hiện chủ yếu đăng tải nội dung bán hàng mỹ phẩm và kinh doanh online tại Campuchia. Thỉnh thoảng, Lucy vẫn cập nhật hình ảnh về 2 con gái, cho thấy cô tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân và công việc sau biến cố hôn nhân.
Qua những khoảnh khắc được chia sẻ trên trang cá nhân, Lucy được khen vẫn có vẻ ngoài xinh xắn, hiện đại, có phần mặn mà hơn. Trong khi đó, Pen dường như biến mất khỏi mạng xã hội, không rõ hiện tại anh có cuộc sống ra sao. Từ một cặp đôi viral khắp châu Á, chuyện tình của Lucy và Pen khép lại sau nhiều năm gắn bó, để lại không ít tiếc nuối cho những người từng theo dõi họ từ những ngày đầu nổi tiếng.
