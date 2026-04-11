10 triệu lượt xem chàng trai Mỹ bay 15.000 km đến TP.HCM gặp người yêu

Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp bạn trai người Mỹ, Thủy không giấu được sự bồi hồi. Clip ghi lại giây phút ấy trở thành kỷ niệm khó quên của cả hai.

Vỡ òa khoảnh khắc chàng trai Mỹ bay tới TP.HCM gặp bạn gái Khoảnh khắc Thuỷ lần đầu gặp bạn trai người Mỹ nhanh chóng thu hút 10 triệu lượt xem và trở thành kỷ niệm khó quên của cả hai.

Mới đây, video ghi lại cuộc trò chuyện giữa một chàng trai người Mỹ và cô gái Việt bất ngờ gây sốt mạng xã hội. Trong clip, chàng trai bày tỏ mong muốn được gặp mặt, nhưng cô gái lại cho rằng khoảng cách địa lý quá xa khiến việc gặp nhau không dễ dàng.

Thế nhưng, vượt qua mọi nghi ngờ, anh đã bay hơn 15.000 km để đến Việt Nam gặp người mình yêu, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xúc động.

Cô gái trong clip là Thu Thủy (34 tuổi, sống và làm việc tại TP.HCM). Cô cho biết bạn trai mình là Bryan Nix (39 tuổi), hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ.

"Sau khi trải qua một mối quan hệ toxic kéo dài 7 năm, tôi tìm đến các ứng dụng hẹn hò và nói chuyện với nhiều người nước ngoài, trong đó có anh ấy. Ban đầu thấy anh khá 'nhạt' nên không quá để ý tới anh, nhưng khi quay lại thì anh vẫn ở đó chờ tôi", Thủy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thủy và bạn trai người Mỹ duy trì mối quan hệ xuyên lục địa bằng những cuộc trò chuyện và video call định kỳ vào mỗi cuối tuần.

Thủy chia sẻ ngay từ đầu, cô và Bryan đã xác định rõ ràng mục tiêu lâu dài. Cả hai chia sẻ thẳng thắn về chuyện yêu và cưới, không nên lãng phí thời gian của nhau.

Dù vậy, hành trình tìm hiểu không hề dễ dàng. Cặp đôi chỉ nhắn tin trong thời gian dài do cả hai đều e ngại gọi video.

"Tôi từng nghi ngờ bị lừa đảo nên yêu cầu video call nhưng anh ngại. Sau đó, suốt 8 tháng cả hai chỉ nhắn tin. Sau đó cùng thống nhất cứ đến ngày 11 hàng tháng, mốc thời gian chính thức quen nhau, cả hai sẽ chụp ảnh với ký hiệu tương ứng để lưu lại kỷ niệm và chứng minh sự hiện diện của đối phương", Thủy chia sẻ.

Trước khi gặp mặt trực tiếp, Thủy từng nhiều lần hoài nghi do lo ngại rủi ro khi yêu qua mạng.

Về sau, Thủy cũng là người chủ động giữ liên lạc và giúp bạn trai dần cởi mở hơn. Cặp đôi duy trì lịch gọi vào tối thứ 7 hàng tuần để dạy ngôn ngữ cho nhau.

Sau hơn một năm tìm hiểu, Tết năm nay, Bryan quyết định sang Việt Nam. Lúc chàng trai Mỹ nói sẽ qua thăm Thủy, cô vẫn hoài nghi. Thậm chí nghĩ rằng vé máy bay và giấy tờ visa có thể làm giả.

“Đến khi anh thực sự xuất hiện như trong video, tôi vừa bất ngờ vừa run, phải nhờ thêm hai người bạn đi cùng vì sợ bị lừa", Thủy trải lòng.

Khoảnh khắc này sau đó được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút gần 10 triệu lượt xem. Trong video, sự chân thành của chàng trai Mỹ khiến nhiều người không khỏi "tủm tỉm".

Không chỉ dừng lại ở cuộc gặp, Bryan còn chuẩn bị một kế hoạch đặc biệt.

"Tết đó, anh đã cầu hôn tôi, còn tập nói tiếng Việt để xin phép ba mẹ tôi cho cưới. Gia đình anh cũng gọi video về nói chuyện với ba mẹ tôi để xin cho hai đứa qua lại", Thủy chia sẻ.

Hiện tại, cặp đôi đã quen nhau hơn một năm và lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào tháng 8 tới.

"Anh không phải kiểu người quá lãng mạn, nhưng luôn cố gắng trong những dịp đặc biệt. Điều khiến tôi yêu anh là sự chân thành, trung thực và cảm giác an toàn anh mang lại. Với tôi, anh giống như ‘Mario’ của riêng tôi vậy", Thủy bộc bạch.