Cặp đũa lệch nổi tiếng Campuchia giờ ra sao?

Tháng 2/2018, Lae Joi và Nong Kwan trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Campuchia và một số nước châu Á khi tổ chức đám cưới sau thời gian hẹn hò. Ngoài việc được đích thân Thủ tướng Campuchia Hun Manet (khi đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia) đến chúc mừng, tặng quà cưới trị giá 40 triệu riel (hơn 220 triệu đồng), nguyên nhân còn đến từ ngoại hình được cho chênh lệch của cả hai.
Theo đó, trong khi cô dâu có vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, chú rể lại có phần kém sắc, thậm chí bị chê khác thường. Nhiều bình luận ác ý nhanh chóng bủa vây cả hai, như cho rằng Nong Kwan lấy Lae Joi chỉ vì tiền. Lae Joi vốn là danh hài nổi tiếng ở Campuchia, sở hữu khối tài sản ấn tượng sau nhiều năm hoạt động.
Tuy nhiên, cặp đôi tỏ ra không mấy để tâm đến những lời dị nghị và thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc trên trang cá nhân. Nong Kwan cũng báo tin vui mang thai con đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn. "Từ khi tôi mang thai, anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho tôi và con. Ngày nào anh ấy cũng nói yêu tôi và hôn tôi trước khi ra ngoài. Mỗi ngày, tôi chỉ muốn nhận được tình yêu và sự chung thủy từ chồng mình như vậy. Giàu nghèo cũng không thành vấn đề, vì chúng tôi có thể cùng nhau tìm kiếm hạnh phúc", cô viết.
Tháng 9/2019, con trai cặp đôi chào đời khỏe mạnh, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, đặc biệt là cặp mắt to tròn, cũng như làn da bánh mật của bố. Khoảnh khắc bản thân bế con trai sơ sinh, bên cạnh là bà xã, cũng được Lae Joi đặt làm ảnh bìa trang cá nhân cho đến nay.
Khoảng một năm nay, nhiều người theo dõi nhận thấy Nong Kwan không còn đăng ảnh chụp chung với chồng như trước, chỉ chia sẻ các khoảnh khắc bên con trai. Cô cũng thường đăng tải các bài viết tâm trạng hay thậm chí chia sẻ ảnh, video của các anh chàng điển trai trên mạng xã hội, bày tỏ sự yêu thích. Vì vậy, không ít người tò mò về hôn nhân của họ ở hiện tại.
Thông qua trang cá nhân, Lae Joi phần nào cho thấy hôn nhân vẫn hạnh phúc sau 8 năm cưới. Hồi đầu năm, anh còn đổi ảnh đại diện là bức hình chụp chung tình cảm với bà xã hay chia sẻ bài đăng của nửa kia.
Trong những khoảnh khắc xuất hiện chung, gia đình nhỏ cho thấy vẻ tình cảm, gắn bó. Cặp vợ chồng cũng được người theo dõi nhận xét dường như không thay đổi nhiều về vẻ ngoài sau nhiều năm kết hôn.
