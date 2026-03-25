'Cô dâu 200 cây vàng' trước thông báo ly hôn

Đầu năm 2019, đám cưới của Thu Hương (sinh năm 2000) và Đinh Năng Tĩnh (sinh năm 1993) trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hôn lễ được tổ chức tại tòa lâu đài 7 tầng nằm trong khuôn viên rộng khoảng 3 ha ở Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Hình ảnh cô dâu 19 tuổi đeo vàng trĩu cổ, check-in cùng siêu xe Rolls-Royce nhanh chóng lan truyền. Đặc biệt, khoảnh khắc bố của Thu Hương trao 200 cây vàng và 2 sổ đỏ làm của hồi môn cho con gái gây sốt. Từ đó, cô được nhiều dân mạng gọi với biệt danh "cô dâu 200 cây vàng".
Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Thu Hương vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Sau hôn nhân, vợ chồng cô lần lượt có 3 con và thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống gia đình, du lịch trong và ngoài nước. Nhiều người theo dõi nhận xét cuộc sống của cô khá viên mãn, sung túc.
Tối 24/3, Thu Hương khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo về tình trạng hôn nhân hiện tại. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô và chồng đã ly thân khoảng 1 năm và đang tiến hành các thủ tục ly hôn. Thu Hương cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai không còn cùng quan điểm sống và không còn phù hợp trong cuộc hôn nhân. Dù vậy, cô nói vẫn hỗ trợ chồng trong công việc làm ăn và một số vấn đề liên quan đến hai bên gia đình.
"Hiện tại, mình đã tự lo cho các con một căn nhà vừa đủ để ở và môi trường học mới tại Hà Nội", Thu Hương chia sẻ, đồng thời bày tỏ mong muốn mọi người tôn trọng quyết định cá nhân của mình.
Trước thông báo này, nhiều người cũng nhận thấy Thu Hương ít đăng tải hình ảnh cùng chồng trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô chủ yếu chia sẻ ảnh cá nhân hoặc khoảnh khắc bên các con.
Thu Hương sinh ra trong gia đình kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, đồng thời sở hữu nhiều sân golf. Từ nhỏ, cô được gia đình tạo điều kiện học tập trong môi trường tốt. Cô theo học cấp 3 tại một trường quốc tế ở Hà Nội và từng là gương mặt nổi bật trong cộng đồng học sinh tại đây.
Bên cạnh đó, Thu Hương cũng thường nhận nhiều lời khen về ngoại hình. Sau mỗi lần sinh con, cô nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài cân đối, rạng rỡ. Cô cũng thường sử dụng các sản phẩm từ những thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel hay Dior. Trên mạng xã hội, cuộc sống của "cô dâu 200 cây vàng" chủ yếu xoay quanh gia đình và công việc.
