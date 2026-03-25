'Cô dâu 200 cây vàng' trước thông báo ly hôn

Tối 24/3, Thu Hương khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo về tình trạng hôn nhân hiện tại. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô và chồng đã ly thân khoảng 1 năm và đang tiến hành các thủ tục ly hôn. Thu Hương cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc cả hai không còn cùng quan điểm sống và không còn phù hợp trong cuộc hôn nhân. Dù vậy, cô nói vẫn hỗ trợ chồng trong công việc làm ăn và một số vấn đề liên quan đến hai bên gia đình.