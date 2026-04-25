Thí sinh Nam vương Philippines gây bão mạng

Tự tin sải bước với cơ thể không theo chuẩn mực, Richard Jermaine RJ Perkins làm dấy lên tranh luận về vẻ ngoài của nam giới.

Richard Jermaine RJ Perkins tự tin trong phần trình diễn đồ bơi. Ảnh chụp màn hình.

Richard Jermaine RJ Perkins (21 tuổi) gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện tại cuộc thi nam vương ở Philippines - Mister Pampanga 2026 - với hình thể đi ngược lại chuẩn mực vẻ đẹp nam giới truyền thống.

Sải bước trên lối đi ven biển vào ngày 19/4, RJ Perkins chỉ mặc chiếc quần bơi. Anh có phần bụng đầy đặn với “ngấn mỡ hai bên hông”, vòng ngực mềm, tay chân không săn chắc như người chăm tập gym.

Nhưng đổi lại, RJ Perkins tràn đầy sự tự tin. Đoạn video ghi lại phần trình diễn đồ bơi của chàng trai 21 tuổi nhanh chóng lan truyền tại Philippines và nhiều quốc gia khác, thu hút hàng chục nghìn bình luận.

Phần lớn khen ngợi sự táo bạo, dũng cảm và tự tin vào cơ thể của RJ Perkins. “Đó mới là hình dáng thật của đa số đàn ông”, một người dùng mạng viết. Người khác gọi sự tự tin của anh là “truyền cảm hứng”. “Tự tin là hiểu rõ mình là ai và chấp nhận điều đó”, một bình luận khác viết.



Hình ảnh của Richard Jermaine RJ Perkins đang dẫn đầu cuộc bình chọn online từ khán giả. Ảnh: Mister Pampanga.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tiêu cực, chế giễu ngoại hình của RJ Perkins và so sánh với chuẩn mực quen thuộc dành cho nam giới: gọn gàng, cơ bắp, sắc nét. “Anh quên mặc áo ngực à?”, một bình luận mỉa mai.

Dù vậy, RJ Perkins đón nhận mọi thứ khá bình thản.

“Tôi bước lên sân khấu để thể hiện mình và điều tôi muốn cho thế giới thấy”, anh nói trong cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Philippines News 5, thừa nhận đó là “một trải nghiệm căng thẳng”.

“Khi thức dậy và thấy mọi người nói đó là hành động dũng cảm, tôi thực sự rất vui”, anh chia sẻ.

Về những lời chỉ trích, RJ Perkins nói đơn giản: “Cảm ơn. Ít nhất các bạn cũng đã nhìn thấy tôi. Hãy yêu cơ thể của mình”.

Con đường đến sân khấu của RJ Perkins không hề dễ dàng. Anh từng tham gia một chương trình đào tạo tài năng liên quan đến ngành công nghiệp pop Philippines và theo đuổi diễn xuất, trước khi sang Canada để học nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Toronto.

RJ Perkins cũng trải qua sự thay đổi lớn về bản thân, giảm cân từ 180 kg xuống còn khoảng 100 kg. Cuộc thi sắc đẹp - lần đầu tiên anh tham gia - được xem như một khởi đầu mới.

“Tôi muốn tự đặt ra một tiêu chuẩn. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi muốn mọi người học cách chấp nhận và yêu cơ thể của mình. Sự tự tin không chỉ đến từ bản thân mà còn từ tâm trí và trái tim”, anh chia sẻ.

Cuộc thi Mister Pampanga vẫn đang diễn ra. Các phần thi sơ khảo dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5, và đêm chung kết được tổ chức vào ngày 9/5.

Trên mạng xã hội, RJ Perkins đang dẫn đầu cuộc bình chọn công khai với cách biệt hàng nghìn phiếu bầu. Theo ban tổ chức, thí sinh được bình chọn cao nhất sẽ vào thẳng Top 10.