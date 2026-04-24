Nữ nghệ sĩ 60 tuổi cưới học trò 26 tuổi gây tranh luận ở Nhật Bản

Nghệ sĩ múa truyền thống 60 tuổi tại Nhật Bản gây chú ý khi tìm thấy tình yêu sau hơn 20 năm cô đơn, kết hôn với học trò kém 34 tuổi.

Tháng 4 vừa qua, cả hai cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình Welcome, Newlyweds!, nhưng quyết định giữ kín danh tính thật. Người vợ là một nghệ sĩ kỳ cựu đến từ tỉnh Ibaraki (miền đông Nhật Bản). Bà gắn bó với nghệ thuật múa truyền thống từ khi còn nhỏ và hiện giảng dạy tại đoàn kịch đại chúng Tsubaki, theo SCMP.

Taishu engeki - loại hình sân khấu mà bà theo đuổi - là một nghệ thuật phổ biến ở Nhật Bản, kết hợp giữa múa truyền thống, kabuki và kể chuyện giàu cảm xúc. Đáng chú ý, các vai nữ thường do nam diễn viên đảm nhận.

Đoàn Tsubaki được mẹ bà thành lập cách đây 40 năm, từng có khoảng 50 thành viên và lưu diễn khắp các thị trấn suối nước nóng trên toàn Nhật Bản.

Trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, người phụ nữ từng nghĩ mình sẽ sống phần đời còn lại mà không có tình yêu. Hơn hai thập kỷ, bà không bước vào bất kỳ mối quan hệ nào, cho đến khi một người đàn ông 26 tuổi xuất hiện.

Người đàn ông này làm việc văn phòng, từ lâu đã yêu thích taishu engeki nhưng chưa từng theo đuổi vì vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Cơ hội đến khi anh tình cờ nhìn thấy biển hiệu của đoàn Tsubaki, ghé vào nhà hát và nhanh chóng xin gia nhập.

Tại đây, anh lần đầu gặp mẹ của người phụ nữ và ấn tượng với kiểu tóc độc đáo của bà. Tuy nhiên, chỉ khi người phụ nữ xuất hiện, anh mới thực sự cảm thấy thoải mái.

Anh bị thu hút ngay bởi vẻ đẹp của bà, còn bà nhận thấy anh trẻ trung, điển trai. Hai người trao đổi thông tin liên lạc và bắt đầu hành trình nghệ thuật với vai trò thầy - trò. Chỉ 3 ngày sau khi anh gia nhập đoàn, người phụ nữ chủ động cho biết mình đang độc thân và bày tỏ sự quan tâm tới anh.

Mối quan hệ của họ dần sâu sắc hơn khi cùng diễn những vai tình nhân trong các câu chuyện tình yêu bị cấm đoán.

Người đàn ông cho biết anh bị cuốn hút ngay từ lần đầu nhìn bà biểu diễn. Anh kể rằng khoảnh khắc nắm tay bà, anh đã cảm nhận được đó là "người mà định mệnh dành cho mình". Trong một lễ hội pháo hoa, anh tỏ tình: "Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Anh sẽ chăm sóc em mọi điều, kể cả một ngày nào đó thay tã cho em".

Tình yêu của họ gặp không ít thử thách, đặc biệt khi người phụ nữ lớn hơn mẹ anh tới 9 tuổi, khiến gia đình anh ban đầu phản đối. Tuy nhiên, theo thời gian, sự gần gũi đã giúp xóa bỏ những định kiến. Đến tháng 12 năm ngoái, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn.

Hiện tại, mẹ của người đàn ông xem bà như "một người chị lớn đáng tin cậy", còn các em gái anh tìm đến bà như "người mẹ thứ hai" để chia sẻ chuyện tình cảm và cuộc sống.

Câu chuyện tình yêu đặc biệt này đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Một người dùng bình luận: "Đây là một trong những tình yêu chân thành nhất tôi từng thấy. Tuổi tác không còn quan trọng. Nụ cười hồn nhiên của bà dường như luôn khiến anh ấy bình yên".

Một ý kiến khác cho rằng: "Bà không hề giống người 60 tuổi. Bà rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, làn da vẫn trẻ trung. Có lẽ đó là 'phép màu' của cả đời sống trên sân khấu".