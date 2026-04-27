Đình Bắc gây bão mạng xã hội sau hat-trick đầu tiên

Ghi 3 bàn trong trận CLB Công an Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An, Đình Bắc nhận về làn sóng chúc mừng từ người hâm mộ và đồng đội trên mạng xã hội.

Đình Bắc tỏa sáng trong trận thắng của Công an Hà Nội tối 26/4.

Ngày 27/4, Đình Bắc chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong trận đấu CLB Công an Hà Nội gặp Sông Lam Nghệ An, nơi anh để lại dấu ấn với 3 bàn thắng.

"Hat-trick đầu tiên của bản thân! Tiếp tục nào ĐB7!", tiền đạo sinh năm 2004 viết.

Bài đăng ăn mừng của Đình Bắc nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận chỉ sau ít phút đăng tải. Phần lớn bình luận từ người hâm mộ dành lời tán dương cho phong độ, tài năng của chàng trai 22 tuổi. Các đồng đội cũng vào chúc mừng, khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc.

Trận đấu tối 26/4 đánh dấu việc Đình Bắc có cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Bàn thắng đầu tiên đến ở phút 19 bằng cú dứt điểm chính xác sau đường căng ngang của đồng đội, mở tỷ số trận đấu.

Đến phút thứ 34, anh nhân đôi cách biệt cho Công an Hà Nội và hoàn tất màn trình diễn ấn tượng vào phút 56 bằng pha dứt điểm chính xác trên chấm 11 m, sau khi trọng tài tham khảo VAR và xác định có lỗi trong vùng cấm. Anh còn ăn mừng bàn theo phong cách nhảy xoay của thần tượng Cristiano Ronaldo.

Đình Bắc ăn mừng theo phong cách quen thuộc của thần tượng Ronaldo.

"Tôi rất vui. Tôi cảm ơn các đồng đội đã trao cơ hội, đặc biệt là quả sút phạt đền để tôi có cột mốc mới", anh bày tỏ sau trận đấu.

Với thành tích này, Đình Bắc cũng ghi dấu là cầu thủ nội đầu tiên lập hat-trick tại một trận đấu trong 5 mùa giải V-League gần nhất. Hiện, anh đã ghi được 7 bàn sau 4 trận, vươn lên đứng thứ 7 trong danh sách ghi bàn V-League mùa này.

Hồi đầu tháng 4, Đình Bắc cũng từng trở thành tâm điểm, nhận "bão" tương tác trên mạng xã hội sau khi lập cú đúp vào lưới SHB Đà Nẵng. Đó không chỉ là những bàn thắng mang ý nghĩa chuyên môn mà còn đánh dấu bước ngoặt tâm lý với tiền đạo 22 tuổi, khi anh từng trải qua chuỗi dài ngày không ghi bàn tại V-League.