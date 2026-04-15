'Cô Long' nổi tiếng Đà Lạt: Quán quá tải sau vụ bị khách quát vào mặt

Sau ồn ào tranh cãi với khách, chị Kim Hương (chủ quán cà phê) cho biết số lượng người ghé đến đông hơn bình thường, khiến nhân viên nhiều khi phục vụ không kịp.

Clip 'Cô Long' Đà Lạt bị khách quát thẳng mặt vì không ra tiếp Đoạn video ghi lại cảnh đại diện một đoàn khách đến quán trách mắng vì không được nói chuyện cùng "Cô Long", chủ quán cà phê Happy Hill Đà Lạt, thu hút sự chú ý.

Ngày 13/4, tài khoản của quán cà phê Happy Hill Đà Lạt gây chú ý khi đăng tải đoạn video tranh cãi giữa nhân vật "Cô Long" (chủ quán, tên thật là Kim Hương) cùng một vị khách trung niên, nhanh chóng thu hút hơn 2,2 triệu lượt xem.

Nói với Tri Thức - Znews, chị Hương giải thích chị chia sẻ sự việc để khách hàng hiểu được toàn bộ bối cảnh câu chuyện, từ đó đưa ra góc nhìn khách quan nhất.

"Tôi rất sốc và buồn", chị bày tỏ.

Khách kéo đến đông hơn

Chị Kim Hương cho hay sau sự việc gây xôn xao, lượng khách đến quán không giảm, thậm chí tăng rõ rệt. Số khách trong ngày 14/4 cao hơn khoảng 1,4 lần so với hôm trước, nhiều thời điểm quán rơi vào tình trạng quá tải.

Theo chủ quán, phần lớn khách đến vẫn giữ thái độ tích cực, trong đó không ít người chủ động hỏi thăm, chia sẻ sau khi theo dõi câu chuyện trên mạng xã hội.

Dù lượng khách tăng, chị Hương giữ nguyên cách phục vụ, không thay đổi theo áp lực dư luận. Các khung giờ giao lưu vẫn được thông báo bằng loa, khách có nhu cầu tương tác hoặc có sẵn kịch bản sẽ chủ động ra tín hiệu để "Cô Long" tiếp cận, thay vì việc cô đi từng bàn.

"Không có chuyện vì ồn ào mà tôi thay đổi cách giao lưu", chị chia sẻ, đồng thời cho rằng sự việc lần này phần nào khiến nhiều người hiểu rõ hơn về cách thức tương tác tại quán.

Chị Kim Hương thường xuyên hóa thân thành các nhân vật cổ trang để giao lưu với khách. Ảnh: NVCC.

Trước đó, trưa 13/4, trên đường di chuyển giữa các bàn, "Cô Long" ghé thăm một vị khách 75 tuổi gặp khó khăn trong việc đi lại. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên từ bàn khác tiến đến, lớn tiếng chất vấn cô vì sao đi ngang mà không giao lưu với nhóm mình.

"Cô Long" giải thích khi đến bàn, không nhận được "tín hiệu" giao lưu nên đã bỏ qua và đến bàn khác chụp ảnh, tiếp chuyện.

"Tôi có gợi ý nói chuyện nhưng mọi người chỉ quay, không có tương tác. Khi không có tín hiệu, tôi xin phép chào để đi tiếp vì còn nhiều khách đang chờ. Có thể khách đã hiểu sai về cách phục vụ. Tôi muốn tôn trọng không gian riêng. Có những nhóm khách chỉ muốn ngồi ngắm cảnh, trò chuyện với nhau. Nếu mình tự ý đến, có khi lại làm phiền", chị lý giải.

Chị Hương nhấn mạnh bản thân không phải nghệ sĩ biểu diễn, cũng không cung cấp dịch vụ giao lưu theo hình thức đặt trước. Chị cũng cho rằng trong môi trường đông người, sự tương tác cần đến từ hai phía.

"Nếu chỉ có một bên nói, còn bên kia im lặng, rất khó để tiếp tục câu chuyện. Tôi không muốn làm phiền ai", chị bày tỏ.

Chủ quán nói thêm: "Tôi xin lỗi khách trực tiếp chứng kiến sự việc vì trải nghiệm không tốt vừa qua, đồng thời muốn câu chuyện kết thúc tại đây".

Nhân tố hút khách

Happy Hill được chị Kim Hương mở từ năm 2017, định vị ban đầu là quán cà phê kết hợp phim trường, tận dụng lợi thế cảnh quan tự nhiên bên hồ Tuyền Lâm. Không gian quán được đầu tư với nhiều tiểu cảnh, vườn hoa và vật liệu gần gũi thiên nhiên, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách.

Trước khi gắn với hình ảnh "Cô Long", chị Hương vốn đã có thói quen đi kiểm tra khuôn viên và trò chuyện, đùa vui với khách. Ý tưởng hóa trang cổ phục đến một cách tình cờ, khi quán triển khai dịch vụ cho thuê trang phục chụp ảnh.

"Tôi mặc thử đồ để chụp mẫu, thấy hợp không khí nên bắt đầu thử giao lưu với khách. Ban đầu chỉ là vui thôi, không nghĩ sẽ thành điểm nhấn", chị kể.

Từ giữa tháng 10/2025, các video ghi lại những màn đối đáp ngẫu hứng của chị Hương bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh một chủ quán mặc cổ phục, nói giọng lồng tiếng phim Hong Kong thập niên 90, liên tục ứng biến, pha trò với khách tạo hiệu ứng mạnh.

Quán thay hoa mỗi tháng để phục vụ khách có nhu cầu check-in. Ảnh: NVCC.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ quá trình giao lưu đều không có kịch bản. "Mỗi tình huống là ứng biến ngay tại chỗ". Ngoài giọng TVB, "Cô Long" còn linh hoạt chuyển đổi giọng vùng miền hoặc bắt chước một số nghệ sĩ, tạo cảm giác mới lạ cho khách.

Hiệu ứng lan tỏa nhanh chóng chuyển hóa thành lợi thế kinh doanh. Trong bối cảnh du lịch Đà Lạt có thời điểm chững lại do thời tiết, lượng khách tại Happy Hill tăng mạnh vào năm 2025 nhờ hình tượng "Cô Long", lên đến 300%, so với năm 2024.

Dù vậy, chị Kim Hương khẳng định việc hóa trang không phải mục tiêu chính. "Mặc cổ phục hay không, tôi vẫn giao tiếp như vậy. Điều quan trọng là tạo ra không khí vui vẻ, để khách có thể thư giãn khi đến đây", chị nói.

Sự gia tăng đột biến cũng kéo theo áp lực vận hành. Lịch làm việc của chị bắt đầu từ 7h sáng, thời điểm đông khách thường từ 8h30-9h. Sau khoảng thời gian giao lưu buổi sáng, chị chỉ nghỉ trưa khoảng 40 phút trước khi tiếp tục công việc đến khoảng 17h.

"Khách rất đông, đặc biệt là kiều bào. Nhiều ngày gần như không có thời gian nghỉ", chị chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố con người, chị Hương cho biết vẫn duy trì đầu tư lớn cho không gian. Dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới, riêng chi phí thay hoa đã lên đến vài trăm triệu đồng nhằm giữ trải nghiệm thị giác cho du khách.