'Cô Long' nổi tiếng Đà Lạt bị khách quát thẳng mặt vì không ra tiếp

Chủ quán cà phê ở Đà Lạt, được gọi là "Cô Long", lên tiếng khi bị khách trách móc vì không giao lưu như kỳ vọng.

Clip 'Cô Long' Đà Lạt bị khách quát thẳng mặt vì không ra tiếp Đoạn video ghi lại cảnh đại diện một đoàn khách đến quán trách mắng vì không được nói chuyện cùng "Cô Long", chủ quán cà phê Happy Hill Đà Lạt, thu hút sự chú ý.

Ngày 14/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video và phản ánh của một nhóm khách cho rằng "Cô Long" tại quán cà phê, phim trường Happy Hill (bên hồ Tuyền Lâm) có thái độ thờ ơ, chỉ ghé qua bàn trong thời gian ngắn, không giao lưu như kỳ vọng.



Trong clip, người đàn ông trung niên cho biết "Cô Long" ghé bàn khách chưa đầy một phút rồi rời đi, trải nghiệm không tương xứng với kỳ vọng, trong khi quán nổi tiếng nhờ chính sự tương tác của cô chủ.

Một số ý kiến đồng tình cho rằng khi đã xây dựng hình ảnh nhân vật, việc giao lưu cần rõ ràng và nhất quán hơn. Ngược lại, nhiều người cho rằng khách đang kỳ vọng quá mức và thiếu sự tương tác hai chiều.

"Cô Long" nhận được nhiều sự ủng hộ từ thực khách sau loạt video đóng vai phim chưởng. Ảnh: NVCC.

Trước tranh cãi, nhân vật trên là chị Kim Hương, chủ quán, lên tiếng giải thích. Chị khẳng định bản thân không phải nghệ sĩ biểu diễn và không hoạt động theo hình thức "mua vé xem show".

"Tôi chỉ là một người bình thường, việc tiếp chuyện với khách là hữu duyên và là sự tương tác ngẫu nhiên", chị viết.

Chị Hương cho biết thêm quán đã thông báo trước rằng sau thời gian chụp ảnh, chị sẽ đi giao lưu, nhưng không có nghĩa vụ phải chủ động đến từng bàn "vì tôn trọng không gian riêng, ai muốn giao lưu thì lên tiếng".

Theo chị Hương, thực tế nhiều trường hợp khách chỉ giơ điện thoại quay mà không có tương tác.

"Tôi đi một vòng, chỉ thấy điện thoại giơ lên quay, không một lời nói. Hơn chục điện thoại chĩa vào mặt, tôi có gợi ý nói chuyện vẫn im lặng, nên tôi xin phép chào và đi tiếp", chị chia sẻ.

Chị Hương cũng cho biết thời gian giao lưu mỗi bàn không thể kéo dài do còn phải điều hành quán và phục vụ nhiều khách khác. Chị nhấn mạnh luôn ưu tiên những trường hợp đặc biệt như người lớn tuổi hoặc gặp khó khăn khi di chuyển, coi đó là sự tôn trọng cơ bản.

"Đây là quán cà phê, không phải sân khấu để ai muốn là bắt tôi 'biểu diễn' theo ý mình chỉ vì đã mua một ly nước", chị nói, đồng thời từ chối những hành vi mà chị cho là thiếu tôn trọng như quay phim, gây áp lực hay yêu cầu quá mức.

Sự việc tiếp tục thu hút nhiều ý kiến trái chiều, không chỉ xoay quanh một trải nghiệm cá nhân mà còn đặt ra câu hỏi rộng hơn về ranh giới giữa dịch vụ và quyền riêng tư trong các mô hình kinh doanh dựa trên nhân vật.

Happy Hill là điểm check-in quen thuộc tại Đà Lạt nhờ không gian vườn hoa rộng, view hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Thời gian gần đây, nơi này trở nên gây sốt nhờ chính chị Kim Hương với hình tượng "Cô Long" mặc cổ phục, nói giọng lồng tiếng phim Hong Kong thập niên 90 và trêu ghẹo khách bằng lối đối đáp hài hước.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hương cho biết các video ghi lại những màn giao lưu ngẫu hứng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, góp phần kéo lượng khách đến quán tăng mạnh, có thời điểm tăng gần 300% so với trước đó.