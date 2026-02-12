Bi hài cô dâu và thợ make up ở Vĩnh Long bị ong chích sưng vù mặt

Vừa make up cho cô dâu bị ong chích sưng mặt trước giờ làm lễ, thợ trang điểm Hải Vân cũng bị ong bay vào khẩu trang đốt trúng môi.

Những ngày qua, câu chuyện “dở khóc dở cười” của anh Phạm Hải Vân, thợ make up tại Vĩnh Long (Bến Tre cũ) bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Cả anh và cô dâu N.Q đều bị ong chích sưng vù mặt.

Tối trước hôm làm lễ, trong lúc chuẩn bị, cô dâu bất ngờ bị một con ong bay vào và chích vào mắt. Vết chích khiến một bên mắt của cô dâu N.Q sưng vù. Dù đã uống và bôi thuốc liên tục nhưng vết sưng không thuyên giảm.

Sáng hôm sau, chỉ còn vài tiếng trước khi diễn ra nghi thức, anh Phạm Hải Vân có mặt tại nhà cô dâu như thường lệ và đối diện với “bài toán khó” ngay khi nhìn thấy vết sưng.

“Lúc tới nơi thấy mặt cô dâu sưng, tôi cũng hơi hoang mang. Nhưng đám cưới thì vẫn phải diễn ra, nên mình phải tìm cách xử lý sao cho cô dâu tự tin nhất có thể”, anh Vân kể.

Sau khi trang điểm cho cô dâu bị ong đốt, thợ trang điểm cũng bị ong chích vào môi.

Ban đầu, cô dâu dự định đeo kính đen trong buổi lễ để che bớt phần sưng. Tuy nhiên, theo anh Vân, phương án này không thực sự phù hợp.

“Cô dâu muốn đeo kính đen cho đỡ lộ, nhưng tôi đưa ra phương án dùng tóc che khéo phần sưng và make up tập trung vào tổng thể để gương mặt hài hòa hơn”, anh chia sẻ.

Anh Hải Vân cho biết đây có lẽ là sự cố đáng nhớ trong quá trình làm nghề của bản thân.

Sau khi hoàn thành lớp trang điểm, cô dâu tự tin bước vào lễ cưới. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi. Thế nhưng, tình huống bi hài chưa dừng lại ở đó. Khi anh Vân vừa chạy xe ra khỏi cổng nhà cô dâu, một con ong bất ngờ bay thẳng vào khẩu trang và chích trúng môi anh. Cú đốt khiến môi anh sưng vù ngay sau đó.

“Tôi cũng không hiểu sao lại trùng hợp vậy. Vừa make xong cho dâu bị ong chích, quay ra mình cũng bị luôn”, anh tâm sự.

May mắn, vết sưng của anh Vân chỉ kéo dài một ngày rồi giảm dần. Trong khi đó, cô dâu phải mất 2-3 ngày sau mới hết sưng hoàn toàn.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận vừa thương vừa buồn cười trước sự cố hi hữu của cô dâu và thợ trang điểm.

“Tôi không nghĩ câu chuyện lại viral vậy. Đây là chuyện không ai mong muốn, nhưng cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình làm nghề của mình”, anh Phạm Hải Vân nói.